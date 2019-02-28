Son Dakika Haberleri: Csı Miami'nin Yıldızı Evinde Ölü Bulundu

Csı Miami'nin Yıldızı Evinde Ölü Bulundu

1 saat önce

ABD yapımı CSI Miami dizisinin yıldızı Lisa Sheridan, evinde ölü bulundu.

Csı Miami'nin Yıldızı Evinde Ölü Bulundu, System.String[]
ABD yapımı CSI Miami dizisinin yıldızı Lisa Sheridan, evinde ölü bulundu. CSI Miami dizisi yıldızı 44 yaşındaki Lisa Sheridan ABD'nin New Orleans şehrindeki evinde ölü bulundu. Sheridan'ın ölümü menajeri Mitch Clem tarafından onaylandı ancak, ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Clem, "Pazartesi sabahı New Orleans'taki dairesinde vefat etti. Ölüm sebebi ile ilgili raporunu bekliyoruz. Hepimiz Lisa'yı çok severdik, ölümü bizi çok üzdü" dedi. Daha önce Sex and the City oyuncusu Ron Livingston ile nişanlı olan Lisa, Halt and Catch Fire ve Scandal dizilerinde rol aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:26 Kaynak: İHA

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