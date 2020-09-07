CSKA'lı futbolcu Türkiye'ye kiralık gitmeyi kabul etmedi

Rusya Premier Ligi takımlarından CSKA Moskova'da oynayan 21 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusu Jaka Bijol, Türkiye'den gelen teklifi kabul etmedi.

MKE Ankaragücü'nün kiralamak istediği futbolcu, teklife olumsuz yanıt verdi. Sloven futbolcunun CSKA ile 2023 yılının ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.Geçen sezon, CSKA forması ile 38 maça çıkan Bijol, iki gol ve bir asistlik katkı yaptı.