CSKA Moskova: 77-78 - Son Dakika

CSKA Moskova: 77-78

14.10.2020 23:07
CSKA Moskova: 77-78, System.String[]

Mustafa AKIN / SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Danierl Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ)FENERBAHÇE BEKO: Brown 16, de Colo 21, Barthel 2, Vesely 11, Ulanovas 4, Hamilton, Ali Muhammed 3, Pierre 2, Eddie 18,CSKA MOSKOVA: Hackett 5, Bolomboy...

Mustafa AKIN/

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Danierl Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ)

FENERBAHÇE BEKO: Brown 16, de Colo 21, Barthel 2, Vesely 11, Ulanovas 4, Hamilton, Ali Muhammed 3, Pierre 2, Eddie 18,CSKA MOSKOVA: Hackett 5, Bolomboy 8, Hilliard 3, Shengelia 8, Kurbanov 6, James 14, Ukhov, Voigtmann 8, Clyburn 261'İNCİ PERİYOT: 10-12İLK YARI: 31-323'ÜNCÜ PERİYOT: 51-49NORMAL SÜRE: 69-69TEKNİK FAULLE ÇIKAN: 38.57 de Colo (Fenerbahçe Beko)

Turkish Airlines EuroLeague 3'üncü hafta maçında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın CSKA Moskova ekibine normal süresi 69-69 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 78-77 mağlup oldu.CSKA Moskova, üstün başladığı mücadelenin ilk 2 dakikasında 5-0 öne geçti. de Colo'nun hücumda ağırlığını koymasıyla Fenerbahçe 6-0'lık seri yakaladı ve 6-5 öne geçti. Rakip ekibin baskılı oyunu ile ilk periyot 12-10 CSKA Moskova üstünlüğüyle sonuçlandı.İkinci periyotta hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Eddie ve Brown'un buluğu sayılar ile 27-21'lik üstünlük yakaladı.  Sarı lacivertli ekipten de Colu'nun kaydettiği sayılara Clyburn ve Hackett ile cevap veren CSKA Moskova, 19'uncu dakikada skoru lehine çevirdi: 29-30. CSKA Moskova soyunma odasına 32-31 üstün gitti.Üçüncü periyotta CSKA Moskova'da uzun bir süre Clyburn ve James'in kazandırdığı 12 sayıyla geriye düşmedi. Fenerbahçe Beko, Vesely, Brown ve Ali Muhammed'in bulduğu sayılar ile aradaki farkın açılmasına izin vermedi. Sarı lacivertli ekip, de Colo'nun 2 saniye kala 3 sayı çizgisi dışından kaydettiği basketle final çeyreğine 51-49 önde girdi.Dördüncü periyotta de Colo'nun bulduğu sayılar ile Fenerbahçe Beko 35'inci dakikayı59-55 üstün geçti. CSKA Moskova, Kurbanov'un kaydettiği 3 sayılık basketlerle 37'nci dakikada skora denge getirdi: 62-62. Heyecana sahne olan kalan bölümün 39'uncu dakikasında Nando de Colo, kritik top kaybı yapmasının ardından ikinci teknik faulün çalınmasıyla oyun dışında kaldı.  Fenerbahçe Beko'nun Eddie ile bulduğu sayıya Shengelia ve Clyburn ile karşılık veren CSKA Moskova, bitime bir dakika kala 39 saniye kala 66-65 öne geçti. Vesely ve Brown'un bulduğu sayılar ile son 21 saniyeye 3 sayılın farkla önde giren Fenerbahçe Beko, rakibinin son 16 saniye kala Clyburn ile 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabet ile mücadeleyi uzatmaya taşıdı: 69-69.Uzatma bölümüne iyi başlayan CSKA Moskova, bulduğu sayılarla 43'üncü dakikada skoru 73-69'a getirdi. Fenerbahçe Beko karşısında etkili oyununu sürdüren CSKA Moskova, mücadeleden 1 sayı farkla 78-77 galip ayrıldı.ALİ KOÇ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ YALNIZ BIRAKMADIFenerbahçe'nin CSKA Moskova ile oynadığı mücadelede başkan Ali Koç, sarı lacivertli ekibi yalnız bırakmadı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Ali Koç'un yanı sıra sarı lacivertli kulübün yönetim kurulu üyelerinden Sertaç Komsuoğlu, Burak Kızılhan, Sevil Zeynep Becan, Kemal Danabaş, Burhan Karaçam, Simla Türker Beyazıt ile Alper Pirşen de karşılaşmayı izledi.Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ve sportif direktör Emre Belözoğlu da mücadeleyi tribünden takip etti.MELİH MAHMUTOĞLU İLE AHMET DÜVERİOĞLU MÜCADELEYİ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu ile Ahmet Düvelioğlu karşılaşmayı tribünden takip etti. CSKA Moskova maçında sakatlıkları bulunmasından dolayı forma giyemeyen iki oyuncu, tribünden takım arkadaşlarına destek verdi.


Malcolm Thomas, Ali Muhammed, İspanya, Moskova, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor CSKA Moskova: 77-78 - Son Dakika Spor

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