Cska Moskova - Anadolu Efes: 102-84
8 saat önce
THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu.
THY Avrupa
Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes
, deplasmanda CSKA Moskova
'ya 102-84 mağlup oldu.
İlk çeyreği 31-24 önde tamamlayan CSKA Moskova, ilk yarıyı da 56-54 üstün kapattı. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 77-68 önde giren CSKA Moskova, sahadan 18 sayı farkla 102-84 galip ayrıldı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:20 Kaynak: DHA
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