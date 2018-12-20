Son Dakika Haberleri: Cska Moskova - Anadolu Efes: 102-84

Cska Moskova - Anadolu Efes: 102-84

8 saat önce

THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu.

Cska Moskova - Anadolu Efes: 102-84, System.String[]


THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda CSKA Moskova'ya 102-84 mağlup oldu.

İlk çeyreği 31-24 önde tamamlayan CSKA Moskova, ilk yarıyı da 56-54 üstün kapattı. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü koruyarak final periyoduna 77-68 önde giren CSKA Moskova, sahadan 18 sayı farkla 102-84 galip ayrıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:20 Kaynak: DHA

Avrupa, Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Moskova, Spor
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