CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis: "Anadolu Efes harika bir takım"

Almanya'nın Köln kentinde yarın başlayacak THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de mücadele edecek CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, rakipleri Anadolu Efes'in harika bir takım olduğunu söyledi.

Müsabakaların oynanacağı Lanxess Arena'da düzenlenen açılış programına katılan Itoudis, oyuncusu Will Clyburn ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yarınki maçta karşılaşacakları Anadolu Efes'in Avrupa'nın güçlü ekiplerinden biri olduğunu kaydeden Yunan çalıştırıcı, "Anadolu Efes harika bir takım. Uzun süredir bir arada olan bir takımdan bahsediyoruz. Bunu 2019 finalinin bir rövanşı diyebilirsiniz. Aynı koça, aynı felsefeye ve aynı olağanüstü oyunculara sahipler. Kadrolarına başka oyuncular da eklendi ve mükemmel basketbol oynuyorlar." diye konuştu.

CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis, şöyle devam etti:

"Gerçekten büyük zorluklarla karşılaştık, karşılaşıyoruz. Biz de antrenmanlarımızı ona göre yaptık. Anadolu Efes'in çok iyi şutörleri var, topu çok iyi dolaştırıyorlar. Dolayısıyla farklı şeyler yapabilmemiz için ortaya bir şeyler koyabilmemiz lazım. Tabii bizim pek çok farklı planımız var. Final maçlarında son üç dakikada iyi oynayıp kazandığımız da oldu, favori olduğumuzda kaybettiğimiz maçlar da. Biz tabii ki onları durdurmaya çalışacağız. Larkin, Simon durdurulamazlar ama frenleyebiliriz."

Müthiş bir organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden CSKA Moskovalı oyuncu Will Clyburn ise "Sadece bir maç yapacağız ve o akşam daha iyi performans sergileyen takım maçı kazanacak. Tabii ki biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.