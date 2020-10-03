CSKA Moskova'da 3 basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Öte yandan, genç takımda forma giyen 7 oyuncunun test sonuçlarının da pozitif çıktığı ifade edildi.

3 basketbolcunun takımdan izole edildiği ve protokoller gereği test sonuçlarının ikinci doğrulamasının beklendiği kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Semyon Antonov, Nikola Milutinov ve Janis Strelnieks'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

THY Avrupa Ligi ekiplerinden CSKA Moskova 'da forma giyen 3 basketbolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

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