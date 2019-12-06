Son Dakika Haberleri: CSKA Moskova karşılaşması, 2 hafta önceden kapalı gişe
Son Dakika Spor CSKA Moskova karşılaşması, 2 hafta önceden kapalı gişe - Son Dakika Spor

CSKA Moskova karşılaşması, 2 hafta önceden kapalı gişe

6 saat önce

Turkish Airlines EuroLeague'in bu sezon ev sahibi olduğu pek çok karşılaşmayı kapalı gişe oynayan Anadolu Efes'in, 20 Aralık 2019'daki CSKA Moskova maçı, karşılaşmaya henüz 2 hafta olmasına rağmen kapalı gişe oldu.

CSKA Moskova karşılaşması, 2 hafta önceden kapalı gişe, System.String[]

Turkish Airlines EuroLeague'in bu sezon ev sahibi olduğu pek çok karşılaşmayı kapalı gişe oynayan Anadolu Efes'in, 20 Aralık 2019'daki CSKA Moskova maçı, karşılaşmaya henüz 2 hafta olmasına rağmen kapalı gişe oldu.

Tükenmek üzere olan kombineleri satın almaya devam eden basketbolseverler, CSKA Moskova maçını içeren Zirve Rekabeti bilet paketine de yoğun ilgi gösterdiler. 2019-2020 sezonu kombinelerini, tek maçlık biletleri ve bilet paketlerini zaman geçirmeden satın alan Anadolu Efes taraftarları, CSKA Moskova maçının da kapalı gişe olmasını sağladı. Anadolu Efes'te kombine satışları da devam ediyor.


Anadolu Efes, Moskova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:02 Kaynak: DHA
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