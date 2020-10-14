CSKA Moskova maçının ardından - Son Dakika

CSKA Moskova maçının ardından

14.10.2020 23:39
CSKA Moskova maçının ardından, System.String[]

Igor Kokoskov: Maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyorduDimitris Itoudis: Birden fazla kazancımız oldu"Clyburn'e sahip olduğum için çok şanslıyım""Maçlar sahada kazanılıp sahada kaybedilmeli"Mustafa AKIN / - Turkish Airlines EuroLeague 3'üncü hafta maçında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın CSKA...

Igor Kokoskov: Maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyordu

Dimitris Itoudis: Birden fazla kazancımız oldu

"Clyburn'e sahip olduğum için çok şanslıyım"

"Maçlar sahada kazanılıp sahada kaybedilmeli"

Mustafa AKIN/ - Turkish Airlines EuroLeague 3'üncü hafta maçında Fenerbahçe Beko, Rusya'nın CSKA Moskova ekibine normal süresi 69-69 biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 78-77 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, zor bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Uzun bir gece oldu. Kaybedince zor oluyor. Biz de çok iyi oynadık. Maçı uzatmaya götürmememiz gerekiyordu. Normal sürede kazanmamız gerekiyordu. CSKA Moskova'yı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" dedi.ITOUDIS: BİRDEN FAZLA KAZANCIMIZ OLDUCSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis ise "Takımımı galibiyet için tebrik ediyorum. Bu galibiyeti inanarak aldık. Eksiklerimiz vardı ama herkes birbirinin açıklarını kapattı. Bu maçta birden fazla kazancımız oldu. Fenerbahçe de kazanabilirdi. Fazla top kaybı yaptık. En iyisi olmasa da oyunumuzu istediğimiz seviyeye getirdik. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum" diye konuştu."CLYBURN'E SAHİP OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"Mücadelede 26 sayı kaydeden Will Clyburn ile ilgili konuşan Itoudis, "Böyle bir oyuncuya sahip olduğum için çok şanslıyım. Daha sağlıklı olmak için zamana ihtiyacı var. Bize her alanda çok katkı sağlıyor" şeklinde konuştu."MAÇLAR SAHADA KAZANILIP SAHADA KAYBEDİLMELİ"

Itoudis, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle maçların ertelenmesi ve takımların hükmen mağlup sayılmasıyla ilgili olarak ise şunları dile getirdi: "Çözüm bulmamız gereken konular bunlar. Eminim ki taraftarlar çok mutlu değildir bu durumdan. Hükmen mağlubiyetler çok kolay değil. EuroLeague yönetimi en iyisini yapmaya çalışıyor ancak bizim de antrenörler ve oyuncular olarak sesimizi duyurmamız gerek. Biliyorsunuz ikinci dalga tehlikesi var. Maçlar sahada kazanılıp sahada kaybedilmeli."

Malcolm Thomas, Euroleague, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor CSKA Moskova maçının ardından - Son Dakika Spor

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