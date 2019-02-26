Son Dakika Haberleri: Csm Bükreş - Fenerbahçe Opet: 1-3

Csm Bükreş - Fenerbahçe Opet: 1-3

54 dakika önce

SALON: Sala PolivalentaHAKEMLER: Sabine Witte (Almanya), Ari Jokelainen (Finlandiya)CSM BÜKREŞ: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Budai-Ungureanu, Sobo, Inoue (L), Saita (L) (Alupei, Kodola, Salaoru)FENERBAHÇE OPET: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Melis (L)...

Csm Bükreş - Fenerbahçe Opet: 1-3, System.String[]


SALON: Sala Polivalenta

HAKEMLER: Sabine Witte (Almanya), Ari Jokelainen (Finlandiya)

CSM BÜKREŞ: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Budai-Ungureanu, Sobo, Inoue (L), Saita (L)  (Alupei, Kodola, Salaoru)

FENERBAHÇE OPET: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Melis (L) (Rabadzhieva, Beliz)

SETLER: 11-25, 25-21, 19-25, 14-25

SÜRE: 93 dakika (19, 26, 25, 23)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde mücadele eden Fenerbahçe Opet, E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında deplasmanda Romanya'nın CSM Bükreş takımını 11-25, 25-21, 19-25 ve 14-25'lük setlerle 3-1 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:33 Kaynak: DHA

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