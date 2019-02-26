Csm Bükreş - Fenerbahçe Opet: 1-3

SALON: Sala PolivalentaHAKEMLER: Sabine Witte (Almanya), Ari Jokelainen (Finlandiya)CSM BÜKREŞ: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Budai-Ungureanu, Sobo, Inoue (L), Saita (L) (Alupei, Kodola, Salaoru)FENERBAHÇE OPET: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Melis (L)...





SALON: Sala Polivalenta



HAKEMLER: Sabine Witte (Almanya), Ari Jokelainen (Finlandiya)



CSM BÜKREŞ: Tashiro, Balkestein, Koolhaas, Trushkina, Budai-Ungureanu, Sobo, Inoue (L), Saita (L) (Alupei, Kodola, Salaoru)



FENERBAHÇE OPET: Fatma, Eda, Antonijevic, Bricio, Bahar, Vargas, Melis (L) (Rabadzhieva, Beliz)



SETLER: 11-25, 25-21, 19-25, 14-25



SÜRE: 93 dakika (19, 26, 25, 23)



2019 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde mücadele eden Fenerbahçe Opet, E Grubu'ndaki altıncı ve son maçında deplasmanda Romanya'nın CSM Bükreş takımını 11-25, 25-21, 19-25 ve 14-25'lük setlerle 3-1 mağlup ederek grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.





Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Club Brugge, Nabil Dirar'ı Transfer Etmek İstiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstifa Edeceği İddialarını Yalanladı!

Derbide Oyuna Girip Skoru Değiştiren Mathieu Valbuena: Onurumuz İçin Oynadık

Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyespor, Trabzonspor'u da Kupanın Dışına İtti