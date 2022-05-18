CSO Ada Ankara sahnesinde Ahmet Kaya şarkıları yankılandı - Son Dakika
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CSO Ada Ankara sahnesinde Ahmet Kaya şarkıları yankılandı

18.05.2022 21:40
CSO Ada Ankara sahnesinde Ahmet Kaya şarkıları yankılandı

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara sahnesinde, Ahmet Kaya şarkıları seslendirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara sahnesinde, Ahmet Kaya şarkıları seslendirildi.

"Özgün Müzikte Bir Portre Ahmet Kaya" isimli konser, Ana Salon'da verildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunun sahne aldığı konserde, solistler Enver Merallı, Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan, sanatçının birbirinden güzel 16 eserini seslendirdi.

Ankaralıların büyük ilgi gösterdiği konserde, CSO Ada Ankara yerleşkesindeki ana salonun tamamı doldu.

Dinleyicilerin tüm şarkılara eşlik ettiği konserin sonunda İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu uzun süre ayakta alkışlandı.

CSO Ada Ankara sahnesinde Ahmet Kaya şarkıları yankılandı
CSO Ada Ankara sahnesinde Ahmet Kaya şarkıları yankılandı
CSO Ada Ankara sahnesinde Ahmet Kaya şarkıları yankılandı
CSO Ada Ankara sahnesinde Ahmet Kaya şarkıları yankılandı
CSO Ada Ankara sahnesinde Ahmet Kaya şarkıları yankılandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ahmet Kaya, İstanbul, Ankara, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CSO Ada Ankara sahnesinde Ahmet Kaya şarkıları yankılandı - Son Dakika


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