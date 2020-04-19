CSO arp sanatçısı Akyol'un "korona terapi" konserlerine Japonya'dan ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CSO arp sanatçısı Akyol'un 'korona terapi' konserlerine Japonya'dan ilgi - Son Dakika

CSO arp sanatçısı Akyol'un "korona terapi" konserlerine Japonya'dan ilgi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) arp sanatçısı, Türkiye'nin tek erkek arpisti Çağatay Akyol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla stres altında olanların rahat uyuyabilmesi için Instagram hesabından haftanın üç günü canlı yayında konser veriyor.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) arp sanatçısı, Türkiye'nin tek erkek arpisti Çağatay Akyol, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla stres altında olanların rahat uyuyabilmesi için Instagram hesabından haftanın üç günü canlı yayında konser veriyor.

Mart ayının başında Harvard Üniversitesi'nde verdiği konser ve ABD turnesinden döndükten sonra kendini karantinaya alan Akyol, koronavirüsle mücadele edenlerin, stres atıp rahat uyumaları için Instagram'dan konserlere başladı.

Akyol'un hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri gece saat 23.00'te Instagram üzerinden canlı yayınladığı konserler büyük ilgi görüyor.

CSO sanatçısı ve arp grup şefi Çağatay Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisinden her yaştan kişinin etkilendiğini, durumun ciddiyetini görünce arpin terapi gücünü kullanmayı düşündüğünü söyledi.

Konser projesine "Korona terapi" konserleri ismini verdiğini belirten Akyol, "Arp dinlemenin 1970'lerde ABD'de kurulan enstitülerde felçli, kanserli ve engelli hastaların tedavisinde etkili sonuçlar verdiği tespit edilmiş. Terapi oluyormuş hastalar için. Halen yaygın olarak bu tedavi ABD'deki hastanelerde kullanılıyor. Terapik kristal su damlacıkları sesini son derece gergin bu dönemde nasıl kullanırım düşünürken, herkesin bu enstrümanla rahatlamaya ihtiyacı olduğunu kanaatine vardım. Her pazartesi, çarşamba ve cuma, yetişkinler için kendi Instagram hesabımdan gece saat 23.00'te konser veriyorum." diye konuştu.

Çocuklar için her akşam saat 21.30'da konser

Dışarı çıkma kısıtı bulunan çocukların rahat uyumaları için ise "Uykudan önce" ismiyle de yeni konserlere başlayacağını belirten Akyol, şöyle devam etti:

"Her gün saat 21.30-22.00 arası Instagram hesabımdan çocuklar için de konser vereceğim. Çocuklar için yapacağım bu konserler, 20 Nisan'da başlayacak. Çocukların, anne ve babalarının onlara kitap okuması ile benim arpimin eşliğinde uyumalarını istiyorum. Çocuklar dışarıya çıkamama gibi bir sıkıntı içindeler. Televizyonlarda da hep koronavirüs programları yapılıyor. Çorbada biraz tuzum olsun, arpin su sesi damlacıkları çocuklarımızın kulaklarında mutluluk yaratsın ve mışıl mışıl uyusunlar istiyorum."

Herkese mümkün olduğunda evde kalmalarını tavsiye eden Akyol, güzel günlere az kaldığını; dünyanın her şeyin üstesinden gelebileceğine inandığını ifade etti.

Akyol'un Türkiye'de ilgi gören konserleri, Japonya'da da ilgi çekti. Arpin terapik gücüne inanan Japonlar, sosyal medyadaki başlıca müzik sayfalarında 24 Nisan Cuma ve 1 Mayıs'taki konserlerin reklamlarını paylaştı.

CSO arp sanatçısı Akyol'un korona terapi konserlerine Japonya'dan ilgi

Instagram, Türkiye, Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 12:38 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Teknoloji uzmanı Hakkı Alkan, koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı İngiltere'de sağlıkçılardan tek kullanımlık tulumları yıkayıp yeniden kullanmaları istendi Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Şirin, Kovid-19'un "dünya düzenine" etkisini değerlendirdi Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti         
18:32
Acil tıp teknisyeni, Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti         
18:16
Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu Ağrı'da kırsal alanda silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu         
17:56
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum         
17:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız         
17:34
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti         
17:06
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı         
17:01
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı         
16:55
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti         
16:43
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep         
16:37
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu         
16:36
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı         
16:16
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı         
16:08
F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi         
15:45
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı         
15:29
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük         
15:23
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük         
14:40
Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır         
14:16
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak         
14:06
Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı         
13:48
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı         
13:46
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı         
13:38
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu         
13:18
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı         
12:55
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım         
12:53
2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor 2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor         
12:51
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti         
12:47
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin         
12:01
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı         
11:49
'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı 'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı         
11:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 18:51:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CSO arp sanatçısı Akyol'un "korona terapi" konserlerine Japonya'dan ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]