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CSO Atatürk'ü anma konseri düzenleyecek

7 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) Ankara'da ilk kez dinleyiciyle buluşturulacak eserle anılacak.

CSO Atatürk'ü anma konseri düzenleyecek, System.String[]

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) Ankara'da ilk kez dinleyiciyle buluşturulacak eserle anılacak.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre, 7-8 Kasım'da "Atatürk'ü Anma Konseri" verilecek.

Konserde, orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in, dünya prömiyeri 10 Kasım 2018'de İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından yapılan "Sensin Atatürk" adlı eseri, ilk kez Ankara dinleyicisiyle buluşacak.

Eser, 2018 yazında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Tolga Taviş'e verilen sipariş üzerine özgün bir müzik eseri, aynı zamanda bir sahne oyunu olarak bestelendi. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mehmet Yılmaz'ın anlatıcı olarak yer aldığı eserde, çalışmalarını koro şefi Çiğdem Aytepe yönetiminde sürdüren Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Korosu da yer alıyor.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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