CSO, "Aynı Güneşin Altında" konseriyle İskandinav ezgilerini başkente taşıyor - Son Dakika
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CSO, "Aynı Güneşin Altında" konseriyle İskandinav ezgilerini başkente taşıyor

08.04.2022 15:33
CSO, "Aynı Güneşin Altında" konseriyle İskandinav ezgilerini başkente taşıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Norveçli şef Ragnar Rasmussen yönetiminde İskandinav bestecilerin eserlerini "Aynı Güneşin Altında" konseriyle sanatseverlerle buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Norveçli şef Ragnar Rasmussen yönetiminde İskandinav bestecilerin eserlerini "Aynı Güneşin Altında" konseriyle sanatseverlerle buluşturacak.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre, CSO Ada Ankara, 16 Nisan cumartesi günü saat 21.00'de İskandinav bestecilerin eserlerinden oluşan özel bir programa ev sahipliği yapacak.

CSO Ada Ankara Ana Salon'daki "Aynı Güneşin Altında" isimli konserde, Devlet Çoksesli Korosu, kuzey ezgilerini Norveçli şef Ragnar Rasmussen yönetiminde sanatseverlerle buluşturacak.

Daha önce Norveç Ulusal Gençlik Korosu, Dünya Gençlik Korosu, Letonya Devlet Korosu, Slovenya Radyo Korosu, Estonya Ulusal Erkek Korosu gibi birçok prestijli toplulukla çalışan Rasmussen, böylelikle 2019'da konuk şef olarak katıldığı Walter Strauss Masterclass'ın ardından ikinci kez Türkiye'de konser verecek.

Ayrıca Norveçli müzisyen ve besteci Henning Sommerro da akordeon ve vokal performanslarıyla konserde yer alacak.

Konserde, Mevlana'nın "Bu Irmak" şiiri üzerine Sommerro tarafından bestelenen "This River" eserinin yanı sıra Sommerro'nun Norveç folklorunu yansıtan eserleri ve Türkiye için özel bestelediği müzikler de yer alacak.

Ayrıca sanatseverler, piyano klavyesinin yeni versiyonu olan ve tasarım olarak dalgaya benzerliğinden dolayı "Seaboard" olarak adlandırılan "tuşların dalgası" enstrümanını konserde koroyu yöneten usta ellerden dinleme imkanını bulacak.

Konser biletlerine "biletinial.com" adresinden ve "SanatCepte" uygulamasından ulaşılabiliyor.

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Cumartesi, Konser, Ankara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CSO, 'Aynı Güneşin Altında' konseriyle İskandinav ezgilerini başkente taşıyor - Son Dakika


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