Son Dakika Haberleri: CSO "Cumhuriyet Bayramı" konseri canlı yayında
Son Dakika Magazin CSO 'Cumhuriyet Bayramı' konseri canlı yayında

CSO "Cumhuriyet Bayramı" konseri canlı yayında

58 dakika önce

CSO, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'de görkemli "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenleyecek.

CSO

CSO, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'in ilan edildiği 29 Ekim'de görkemli "Cumhuriyet Bayramı Konseri" düzenleyecek.


CSO, büyük günün 96'ncı yılını, Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetiminde, Koro Şefliğini Burak Onur Erdem'in yapacağı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu'nun seslendireceği Cumhuriyet marşlarıyla kutlayacak.


Devlet Tiyatroları sanatçıları Serap Sağlar ve Tamer Levent'in de günün anlamına uygun şiirleri seslendireceği konser, TRT 2'den canlı yayınlanacak.


29 Ekim saat 20.00'de CSO Konser Salonu'ndaki Cumhuriyet Bayramı Konseri'nin biletlerine, CSO gişesinden ya da "www.biletinial.com" sitesinden ulaşılabilecek.

Mustafa Kemal Atatürk, Onur Erdem, 29 Ekim, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:34 
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