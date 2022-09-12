Cso'da Eylül Etkinlikleri Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), eylül ayı etkinlik programını açıkladı. Türk ve dünya müziğinden eserlerin yer alacağı konserler, Ankaralı sanatseverleri bekliyor.

CSO, eylül ayı konser programını bugün duyurdu. CSO Ada Ankara'da düzenlenecek konserlerde, Türk ve dünya müziğinden ezgiler yer alacak. Detaylı bilgi için "csoadaankara.ktb.gov.tr" adresi ziyaret edilebilecek. CSO'nun programı şöyle:

"Mojca Erdmann & Rıccardo Bovıno-Alman Romantizminin Sınırsız Ufuklarında

17 Eylül-Ana Salon-20: 00

Deutsche Grammophon sanatçısı, yıldız soprano Mojca Erdmann, CSO Ada Ankara'nın 'Misafir Yerleşik Sanatçısı' unvanıyla ilk kez Ankaralı sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Almanya'nın uluslararası müzik sahnesine armağan ettiği en etkileyici sesler arasında gösterilen sanatçıya sahnede, ödüllü İtalyan piyanist Riccardo Bovino eşlik edecek. Başarılı kariyerinde Berlin Filarmoni Orkestrası, Amsterdam Concertgebouw, Elbphilarmonie ve Köln Filarmoni gibi öncü orkestralarla konserler veren ve Daniel Barenboim, Yannick Nézet-Séguin ve Kent Nagano'nun da aralarında bulunduğu efsane şeflerle çalışan Erdmann, CSO Ada Ankara seyircisine romantik dönem Alman bestecilerinin eserlerinden oluşan kapsamlı bir program sunacak. Konserin ilk yarısına, Robert Schumann ve bestecinin başarılı piyano virtüözü eşi Clara Schumann'ın romantizmin sihirli doruklarındaki eserleri damga vuracak. İkinci yarıda, Felix Mendelssohn'un engin duygu dünyası, Mojca Erdmann'ın göz kamaştıran yorumuyla sahneye taşınacak. Konserin finalinde ise Erdmann, Mozart'ın döneminin ünlü sopranosu Nancy Storace için yazdığı tutkulu arya 'Ch'io mi scordi di te'yi Başkentliler için seslendirecek.

Fenella Humphreys & Nıcola Eımer-Bach'tan Sıbelıus'a Virtüözlerin Sihirli Sesi

21 Eylül-Ana Salon-20: 00

Birleşik Krallık'ın en parlak keman virtüözleri arasında gösterilen Fenella Humphreys ve başarılı piyanist Nicola Eimer, CSO Ada Ankara seyircisi için Başkent'te bir araya gelecek. 2019'da 'So Many Stars' başlıklı ortak bir albüm yayınlayan ve İngiliz basınından övgü dolu yorumlar alan ikili, bu özel konserde oda müziğinin hayranlık uyandıran eserlerini seslendirecek. Ankaralı müzikseverler için dopdolu bir repertuvar hazırlayan Humphreys ve Eimer; Brahms, Bach, Schumann, Beethoven, Price, Sibelius ve Ravel'in etkileyici besteleriyle Başkent'te unutulmayacak bir müzik ziyafetine imza atacak.

Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu-Bizim Yırlar

22 Eylül-Mavi Salon-20: 00

Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, 'Bizim Yırlar' konseri ile sezon açılışını yapacak. Türk Dünyası coğrafyasının en seçkin müzik eserlerinin solist Cem Gürdal'ın yorumu ile sahneleneceği konser, 22 Eylül 2022 Perşembe günü Mavi Salon'da sanatseverlerle buluşacak.

Küçük Prens Müzikli Çocuk Oyunu

25 Eylül-Mavi Salon-15: 00

Antoine de Saint Exupery'nin kendi küçük gezegeninde yaşayan bilge bir çocuğun öyküsünü anlattığı zamansız eseri Küçük Prens, CSO Ada Ankara'da minik sanatseverlerle buluşacak. Tiyatro Bozok oyuncularının performanslarını müzikle harmanladığı oyun, 7 sezondur kapalı gişe oynayarak çocukları Küçük Prens'in büyülü evreniyle tanıştırıyor. Sahra Çölü'ne düşen bir pilotun Küçük Prens ile karşılaşması ile başlayan öykü, bir çocuğun gözünden yetişkinlerin dünyasını ele alıyor. Kendi gezegeninden ayrılıp 6 gezegen gezen Küçük Prens, pilota sorduğu basit ama derinlikli sorularla yetişkinlerin yaşamını naiflikle eleştiriyor. Dünyanın en çok satan ve okunan kitaplarından biri olarak kabul edilen Küçük Prens, CSO Ada Ankara Mavi Salon'da minik izleyicilere hem eğlenceli hem de öğretici bir seyir sunacak.

Onur Çalışkan-Esrik

28 Eylül-Mavi Salon-20: 00

Klarnet çalmaya henüz 10 yaşındayken başlayan ve parlak kariyeri boyunca ülkemizi uluslararası festivallerde başarıyla temsil eden ödüllü sanatçı Onur Çalışkan, enstrümanının büyüsünü CSO Ada Ankara sahnesine taşıyacak. 2020 yılında etnik, caz ve modern müzik türlerini harmanladığı ilk albümü 'Esrik'i yayınlayan Çalışkan, Mavi Salon'da bu albümün en sevilen şarkılarını yorumlayacak. Esrik'te bilincin getirdiği yükümlülükleri askıya almaya ve yaşamı yürekten geldiğince kucaklamaya odaklanan sanatçı, bu ruh halini doğaçlamaların ön planda olduğu bestelerinde yaşatıyor. Dinleyicilerin bir anlığına da olsa yaşamın zorluklarından soyutlanmasını hedefleyen albümün CSO Ada Ankara konserinde sanatçıya, gitarda Efe Demiral, tuşlu çalgılarda Koray Üsgülen, elektrik bas ve kontrbasta Eren Turgut, davulda Mertcan Bilgin ve perküsyonda Mehmet Akatay eşlik edecek.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu-Türkülerle Sezona Merhaba

29 Eylül-Ana Salon-20: 00

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Şef Necmi Kıran yönetiminde, 2022-2023 sezonuna çok özel bir repertuvarla merhaba diyecek. Koronun birbirinden değerli sanatçılarının yanı sıra konuk sanatçı Sümer Ezgü'nün de kendine özgü yorumu ve repertuvarıyla programa katkı sunduğu doyumsuz bir türkü şöleni sanatseverleri bekliyor.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu-Kadim Ezgiler

29 Eylül-Tarihi Salon-20: 00

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun sezon açılışını yapacağı Kadim Ezgiler konseri, iki bölüm halinde icra edilecek. İlk bölüm, Türk müziğinin en güzide makamlarından olan nihavend makamından klasik eserlerden oluşacak. İkinci bölümde ise koro ses sanatçıları Esin Dinçer ve Ertuğrul Sevindik, solo eserlerle müzikseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası- Kolombiya Özel Konseri

14 Eylül-Ana Salon-20: 00

Şef Felipe Aguirre yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Okrestrası'nın 'Kolombiya'yı Müzikle Gezmek' temalı konseri, 14 Eylül akşamı 20: 00'da başlayacak. Ücretsiz gerçekleşecek konser, Ana Salon'da müzik severleri ağırlayacak.

*Biletler tükenmiştir."