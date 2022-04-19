CSO'da, 'Nebi Aşkına' ramazan özel konseri - Son Dakika
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CSO'da, 'Nebi Aşkına' ramazan özel konseri

19.04.2022 23:31
CSO'da, 'Nebi Aşkına' ramazan özel konseri

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Nebi Aşkına' ramazan özel konserini dinledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Nebi Aşkına' ramazan özel konserini dinledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da, ramazan ayına özel 'Nebi Aşkına' konser programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konseri dinlemeye geldi. Davetlilerle selamlaşan Bakanlar, Genel Sanat Yönetmeni Ömer Faruk Belviranlı ve Şef Yusuf Kayya'nın yönettiği orkestranın seslendirdiği eserleri dinledi. Konser kapsamında halk edebiyatı ve divan edebiyatından eserler seslendirildi.

Görüntü dökümü

- Bakanlar Ersoy ve Varank'ın görüntüsü

- Konserden görüntü

- Genel ve detay

Haber- Kamera:  Oğuzhan DEMİR/ ANKARA,


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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CSO'da, 'Nebi Aşkına' ramazan özel konseri - Son Dakika


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SON DAKİKA: CSO'da, 'Nebi Aşkına' ramazan özel konseri - Son Dakika
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