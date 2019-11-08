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Son Dakika Güncel CSO'dan Atatürk'e özel besteli konser

CSO'dan Atatürk'e özel besteli konser

7 saat önce

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) Ankara'da ilk kez dinleyiciyle buluşan eserle anıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) Ankara'da ilk kez dinleyiciyle buluşan eserle anıldı.

CSO Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, orkestra şefi ve besteci Tolga Taviş'in, dünya prömiyeri 10 Kasım 2018'de İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından yapılan "Sensin Atatürk" adlı eseri, ilk kez Ankaralı dinleyicilerle buluştu.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mehmet Yılmaz'ın anlatıcı olarak yer aldığı eserde, çalışmalarını koro şefi Çiğdem Aytepe yönetiminde sürdüren Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü Korosu da yer aldı.

Işık tasarımıyla görsel zenginliğin sunulduğu konserde, Atatürk'ün fotoğrafları sinevizyonla yansıtıldı.

Konserin sonunda orkestra sanatçıları uzun süre ayakta alkışlandı.

Bu arada CSO aynı eseri yarın da sahneleyecek.

CSO'dan Atatürk'e özel besteli konser

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:05 Kaynak: AA
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