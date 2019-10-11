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CSO'dan Birleşmiş Milletler Haftası konseri

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Birleşmiş Milletlerin (BM) 74. kuruluş yıl dönümü kapsamında 17-18 Ekim'de konser verecek.

CSO'dan Birleşmiş Milletler Haftası konseri, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Birleşmiş Milletlerin (BM) 74. kuruluş yıl dönümü kapsamında 17-18 Ekim'de konser verecek.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre, konserleri Ukrayna'nın ünlü orkestra şeflerinden, Dnipropetrovsk Akademik Senfoni Orkestrasının Sanat Yönetmeni ve Baş Şefi, Ukrayna Ulusal Senfoni Orkestrasının ikinci şefi Natalia Ponomarchuk yönetecek.

Kariyeri ve başarılarından dolayı Ukrayna Devleti tarafından verilen "Onursal Ukrayna Sanatçısı" unvanına sahip Ponomarchuk'un yönetimindeki etkinlikte, Peter İlyiç Çaykovski'nin Opus 35 numaralı sevilen Keman Konçertosu ile Nikolay Rimski-Korsakov'un Şehrazat'ı seslendirilecek.

Konserin solistliğini dünya çapında ünlü keman sanatçısı Dima Tkachenko yapacak.

Konser biletlerine CSO gişesinden ya da "www.biletinial.com" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:30 Kaynak: AA
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