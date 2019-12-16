CSO'dan İsmet İnönü anısına özel konser - Son Dakika
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CSO'dan İsmet İnönü anısına özel konser

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü anısına 19 ve 20 Aralık'ta iki konser düzenleyecek.

CSO'dan İsmet İnönü anısına özel konser, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü anısına 19 ve 20 Aralık'ta iki konser düzenleyecek.

CSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Klasik Batı Müziği için "İnatla dinlemezseniz sevemezsiniz, bir kere sevdiğiniz zaman da vazgeçemezsiniz." ifadesini kullanan ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı dikkatle takip eden İsmet İnönü, her yıl olduğu gibi bu yıl da CSO tarafından iki özel konserle anılacak.

CSO Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetiminde, "Ustalara Saygı" konseptiyle düzenlenecek konserler, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü Operası'nın Uvertürü" ile başlayacak.

Konserlerin ikinci bölümünde, dünyaca ünlü piyanist Ayşegül Sarıca, Mozart'ın "20 numaralı Piyano Konçertosu"nu yorumlayacak.

Ayrıca, Mozart'ın sevilen eserlerinden "Jüpiter Senfonisi" olarak da adlandırılan "41. Senfonisi" de seslendirilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:36 Kaynak: AA
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