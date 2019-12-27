CSO'dan "Yeni Yıla Merhaba Konseri" - Son Dakika
Son Dakika Güncel CSO'dan 'Yeni Yıla Merhaba Konseri' - Son Dakika

CSO'dan "Yeni Yıla Merhaba Konseri"

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı ve yeni yıl dolayısıyla verdiği konserde, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

CSO'dan

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı ve yeni yıl dolayısıyla verdiği konserde, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

CSO Müzik Direktörü Şef Rengim Gökmen yönetiminde Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen konserde, İtalyan tenor grubu ve balet Tan Sağtürk başkentlilerle buluştu.

Türkiye'de ilk kez sahne alan dünyaca ünlü "Dört İtalyan Tenor" (The Four Italian Tenors) grubunun yorumladığı eserler, sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde Şef Burak Onur Erdem'in öncülüğündeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu da sahne aldı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da izlediği konser, "Dağ Başını Duman Almış" marşıyla son buldu.

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Şef, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:20 Kaynak: AA
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