Son Dakika Haberleri: CSO dünya yıldızlarını ağırlıyor
Son Dakika Kültür Sanat CSO dünya yıldızlarını ağırlıyor - Son Dakika

CSO dünya yıldızlarını ağırlıyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Alman şef Michael Wendeberg'in yöneteceği konserle dünyaca ünlü keman sanatçısı Soyoung Yoon'a eşlik edecek.

CSO dünya yıldızlarını ağırlıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Alman şef Michael Wendeberg'in yöneteceği konserle dünyaca ünlü keman sanatçısı Soyoung Yoon'a eşlik edecek.

CSO'dan yapılan yazılı açıklamada, 28-29 Kasım'da dünya yıldızı olan Soyoung Yoon'un konser vereceği belirtildi.

Açıklamada, Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon'un 2002'de Uluslararası Yehudi Menuhin Keman Yarışması'nda elde ettiği birincilikle dikkatleri üzerine çektiği, uluslararası keman yarışmalarının en önemlileri olan Uluslararası Çaykovski Keman Yarışması ile Kraliçe Elizabeth Keman Yarışması ve Indianapolis Uluslararası Keman Yarışmasında ödül aldığı kaydedildi.

Bu önemli konseri aynı zamanda konser piyanisti olan Alman şef Michael Wendeberg'in yöneteceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konser, Çek besteci Antonin Dvorak'ın en popüler, keman repertuvarının en önemli eserlerinden Opus 53 numaralı Keman Konçertosu ile başlayacak. Ankara dinleyicisi konserin solisti Soyoung Yoon'un olağanüstü yorumuyla konçertoyu dinleyecek.

Konserin ikinci bölümünde şef Michael Wendeberg yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Rus romantizminin son büyük bestecisi Sergey Rahmaninof'un 1906-1907 yıllarında bestelediği 2. Senfonisini seslendirecek. 3. Bölümü olan Adagio'da duygusal doruğa ulaşan eser, besteciye, dönemin en prestijli ödülü olan Glinka Ödülünü kazandırmıştır."

Yehudi Menuhin, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
Amatör maçta ortalık karıştı! O anlar kameralara işte böyle yansıdı Günlük burç yorumları 22 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 18:30:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CSO dünya yıldızlarını ağırlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]