CSO dünya yıldızlarını ağırlıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Alman şef Michael Wendeberg'in yöneteceği konserle dünyaca ünlü keman sanatçısı Soyoung Yoon'a eşlik edecek.

CSO'dan yapılan yazılı açıklamada, 28-29 Kasım'da dünya yıldızı olan Soyoung Yoon'un konser vereceği belirtildi.

Açıklamada, Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon'un 2002'de Uluslararası Yehudi Menuhin Keman Yarışması'nda elde ettiği birincilikle dikkatleri üzerine çektiği, uluslararası keman yarışmalarının en önemlileri olan Uluslararası Çaykovski Keman Yarışması ile Kraliçe Elizabeth Keman Yarışması ve Indianapolis Uluslararası Keman Yarışmasında ödül aldığı kaydedildi.

Bu önemli konseri aynı zamanda konser piyanisti olan Alman şef Michael Wendeberg'in yöneteceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Konser, Çek besteci Antonin Dvorak'ın en popüler, keman repertuvarının en önemli eserlerinden Opus 53 numaralı Keman Konçertosu ile başlayacak. Ankara dinleyicisi konserin solisti Soyoung Yoon'un olağanüstü yorumuyla konçertoyu dinleyecek.

Konserin ikinci bölümünde şef Michael Wendeberg yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Rus romantizminin son büyük bestecisi Sergey Rahmaninof'un 1906-1907 yıllarında bestelediği 2. Senfonisini seslendirecek. 3. Bölümü olan Adagio'da duygusal doruğa ulaşan eser, besteciye, dönemin en prestijli ödülü olan Glinka Ödülünü kazandırmıştır."