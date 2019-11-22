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CSO dünya yıldızlarını ağırlıyor

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Alman şef Michael Wendeberg'in yöneteceği konserle dünyaca ünlü keman sanatçısı Soyoung Yoon'a eşlik edecek.

CSO dünya yıldızlarını ağırlıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Alman şef Michael Wendeberg'in yöneteceği konserle dünyaca ünlü keman sanatçısı Soyoung Yoon'a eşlik edecek. Güney Koreli Yoon, 28-29 Kasım'da müzikseverlerle buluşacak.


2002'de Uluslararası Yehudi Menuhin Keman Yarışması'nda elde ettiği birincilikle dikkatleri üzerine çeken Soyoung Yoon,  Uluslararası Çaykovski Keman Yarışması ile Kraliçe Elizabeth Keman Yarışması ve Indianapolis Uluslararası Keman Yarışması'nda da ödül aldı.


ŞEF WENDEBERG


Bu önemli konseri aynı zamanda konser piyanisti olan Alman şef Michael Wendeberg yönetiyor. Konser, Çek besteci Antonin Dvorak'ın en popüler, keman repertuvarının en önemli eserlerinden Opus 53 numaralı Keman Konçertosu ile başlayacak. Ankara dinleyicisi konserin solisti Soyoung Yoon'un yorumuyla konçertoyu dinleyecek.


Konserin ikinci bölümünde şef Michael Wendeberg yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Rus romantizminin son büyük bestecisi Sergey Rahmaninof'un 1906-1907 yıllarında bestelediği 2. Senfonisini seslendirecek.

Kraliçe Elizabeth, Yehudi Menuhin, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:48 
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