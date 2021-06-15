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CSO, Fado müziğinin tanınmış isimleriyle "umudun melodisini" sanatseverlerle buluşturacak - Son Dakika

CSO, Fado müziğinin tanınmış isimleriyle "umudun melodisini" sanatseverlerle buluşturacak

15.06.2021 11:03

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Fado müziğinin en tanınmış isimlerinden Sara Correia ve "müziğin ressamı" olarak tanınan Ana Lains'in misafir sanatçı olarak yer aldığı "Akdeniz Esintileri" konserinde, umudu simgeleyen melodileri müzikseverlerle buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Fado müziğinin en tanınmış isimlerinden Sara Correia ve "müziğin ressamı" olarak tanınan Ana Lains'in misafir sanatçı olarak yer aldığı "Akdeniz Esintileri" konserinde, umudu simgeleyen melodileri müzikseverlerle buluşturacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası "Akdeniz Esintileri" başlığı altında, Fransız besteci Claude Debussy, İtalyan besteci Pietro Mascagni ve Portekiz'in Fado müziğini odaklayan özel bir repertuarla CSO'nun yeni konser salonundaki kayıt serilerine devam ediyor.

Portekiz'in Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleşecek konser kaydı, 25 Haziran saat 22.30'da TRT 2 ekranlarından izlenebilecek.

"Temmuz'da yarı kapasiteyle de olsa dinleyiciyle buluşmak istiyoruz"

Konser kaydı öncesi gerçekleştirilen provanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Şef Cemi'i Can Deliorman, toplumun ve müzisyenlerin yaza güzel bir giriş yapma arzusu taşıdıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınının seyrine göre Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının çıkaracağı genelgelerle konserlerin izleyicili olup olmayacağına karar verilebileceğini anımsatan Deliorman, temmuzda tüm sağlık tedbirlerini alarak yarı kapasiteyle de olsa dinleyiciyle buluşmayı arzuladıklarını belirtti.

Salgın döneminde çalışmalarını sürdürdüklerini, bu kapsamda doksanın üzerinde eğitim projesi kaydı yayınladıklarını aktaran Deliorman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının salgın döneminde dahi hiçbir zaman kendi işinden ve dinleyicisinden kopmayan yegane sanat topluluklarından bir tanesi olduğunu dile getirdi.

CSO olarak "Kültür Durakları" adıyla antik kentlerde ve müzelerde konserler planladıklarını kaydeden Deliorman, salgın şartlarında programlarını değiştirmek zorunda kaldıklarını ancak büyük bir Türkiye turnesiyle beraber Ankara'da da konser vermeye devam edeceklerini bildirdi.

"Tamamen umut üzerine kurgulanmış bir müzik kültürü"

TRT 2'de yayınlanacak konserin odak noktası Fado müziği olsa da "Akdeniz Esintileri'ne" vurgunun önemli olduğunu ifade eden Deliorman, Akdeniz'in dokusunu, melankolik halini, Akdeniz'in alışılan ve söylediklerinden farklı bir yüzünü göstermek istediklerini anlattı.

İnsanlığın salgından kurtulmayı umut ettiğini söyleyen Deliorman, "Artık bizim beklediğimiz umut. Bu programın içerisinde çok fazla umut var. Fado da tamamen umut üzerine kurgulanmış bir müzik kültürü. Fado dışındaki eserler de aynı şekilde insana umut veren umudu arayan, her ne kadar melankolik bir yaklaşımı da olsa yine de umudu merkez alan parçalar. 'Fado metaforuyla salgından çıkışın umudu.' Tam olarak vermek istediğimiz mesaj bu." ifadelerini kullandı.

"Sara, Fado'nun geleceği olarak görülüyor"

Şef Deliorman, konserde yer alan misafir sanatçılara ilişkin ise şunları söyledi:

"Sara Correia, yıldızı en parlak Fado vokallerinden birisi. Portekiz'de Fado'nun geleceği olarak görülüyor. Çok önemli bir isim, çok otantik bir ses. Şarkı söylemeyi, Fado'yu annesinden öğrenmiş bu kültürle yoğrulmuş çok özel bir ses. Dünyanın da dikkatini çekti bir iki senedir. Onun olması bizim için çok önemli çünkü Sara, Fado cazibesi yaratan bir isim.

Ana Lains de Portekiz'de en hızlı yükselen Fado yıldızlarından birisi. 'Yeni nesil Fado' dedikleri, sadece gitarla ve sesle değil onun dışında yaylılarla da kuartetle de icra edilebilen, farklı Fado renkleri deneyen çok genç, dinamik akımlar."

CSO, Fado müziğinin tanınmış isimleriyle umudun melodisini sanatseverlerle buluşturacak
CSO, Fado müziğinin tanınmış isimleriyle umudun melodisini sanatseverlerle buluşturacak
CSO, Fado müziğinin tanınmış isimleriyle umudun melodisini sanatseverlerle buluşturacak
CSO, Fado müziğinin tanınmış isimleriyle umudun melodisini sanatseverlerle buluşturacak
CSO, Fado müziğinin tanınmış isimleriyle umudun melodisini sanatseverlerle buluşturacak

Portekiz, Akdeniz, Konser, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat CSO, Fado müziğinin tanınmış isimleriyle 'umudun melodisini' sanatseverlerle buluşturacak - Son Dakika


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