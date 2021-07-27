CSO, Grup Hermanos ile Bodrum'da "Latin rüzgarı" estirecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) yaz konserleri kapsamında Grup Hermanos ile Bodrum Kaleiçi'nde sanatseverlerle buluşacak.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre orkestra, 1 Ağustos'ta şef Cemi'i Can Deliorman yönetiminde çok sevilen özel bir Latin repertuvarını Grup Hermanos ile Bodrum'da seslendirecek.

Kaleiçi'nde saat 21.00'de gerçekleşecek konser için biletler "www.biletinial.com" adresinden alınabilecek.