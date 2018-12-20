Cso, İsmet İnönü'yü Özel Konserle Andı
8 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü anısına konser verdi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Türkiye Cumhuriyeti
'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
anısına konser verdi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda yapılan ve İnönü'nün vefatının 45. yılına özel olarak 20 ve 21 Aralık
'ta verilecek konserin ilki gerçekleştirildi.
Klasik müzik tutkunu İsmet İnönü'nün anısına verilen özel konser, Şef
Rengim Gökmen yönetiminde Richard Wagner
'in Tannhauser Uvertür'ü ile başladı.
Yaklaşık 800 kişinin izlediği konserin ikinci bölümünde solist olarak ünlü piyanist Devlet Sanatçısı İdil Biret
de yer aldı.
22 Aralık Cuma günü yapılacak konsere, İnönü'nün ailesi ve özel davetlilerin katılacağı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:57 Kaynak: AA
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