Son Dakika Haberleri: Cso, İsmet İnönü'yü Özel Konserle Andı

Cso, İsmet İnönü'yü Özel Konserle Andı

8 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü anısına konser verdi.

Cso, İsmet İnönü'yü Özel Konserle Andı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü anısına konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası salonunda yapılan ve İnönü'nün vefatının 45. yılına özel olarak 20 ve 21 Aralık'ta verilecek konserin ilki gerçekleştirildi.

Klasik müzik tutkunu İsmet İnönü'nün anısına verilen özel konser, Şef Rengim Gökmen yönetiminde Richard Wagner'in Tannhauser Uvertür'ü ile başladı.

Yaklaşık 800 kişinin izlediği konserin ikinci bölümünde solist olarak ünlü piyanist Devlet Sanatçısı İdil Biret de yer aldı.

22 Aralık Cuma günü yapılacak konsere, İnönü'nün ailesi ve özel davetlilerin katılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:57 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, İsmet İnönü, Kültür Sanat
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