CSO'nun konserlerine erteleme - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası'nın (CSO) bugün ve yarın yapılması planlanan konserleri, bazı illerde devam eden yangınlar nedeniyle ertelendi.

CSO'dan yapılan açıklamaya göre, bugünkü Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Grup Hermanos'un 'Latin Rüzgarları' ile yarın için planlanan Devlet Çoksesli Korosu'nun 'Karanlıktan Aydınlığa, Baroktan Romantik Döneme Düet, Trio ve Kuartetler' konserleri ülkedeki orman yangınları nedeniyle ertelendi. Planlanan konserler, duyurulacak başka günlerde yapılacak.