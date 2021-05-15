CSO'nun usta ismi Dinçer Özer, müzik öğretmenlerine çevrim içi eğitim verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer, Türkiye'nin dört bir yanından müzik öğretmenlerine çevrim içi ortamda eğitim verdi.

CSO'nun yeni binasında 3-8 Mayıs 2021'de yapılması planlanan "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Dinçer Özer ile Uluslararası 15. Vurmalı Çalgılar Festivali" etkinlikleri, Kovid-19 salgını sürecinde uygulanan tam kapanma nedeniyle ertelendi.

Etkinliklerin ertelenmesinin ardından CSO Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer aynı tarihlerde, festivale katılması planlanan öğrenci gruplarının öğretmenlerine yönelik çevrim içi eğitim planlaması için harekete geçti.

Sanatçı Özer'in "Eğitenlerin Eğitimi" başlıklı çevrim içi eğitimine Bursa, Aydın, Sakarya, Denizli, Balıkesir ve Ankara'dan müzik öğretmenleri katıldı.

Dinçer Özer, AA muhabirine, her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ve bu yıl yeni CSO Salonu'nda yapmayı planladıkları festivalin ertelenmesinin ardından çevrim içi eğitim programladıklarını söyledi.

Özer, "Salgın kuralları çerçevesinde tek kişi olarak yeni CSO binasından çevrim içi olarak evlerinden öğretmenlerimize ulaştım. 7, 8 ve 9 Mayıs'ta benim verdiğim eğitimin yanı sıra katılımcı öğretmenlerimiz de eğitim vererek bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Öğretmenlerimiz hem eğitim veren hem de eğitim alan oldular." dedi.

Festival etkinlikleri kapsamında 2019'da ilkini gerçekleştirdikleri "Eğitenlerin Eğitimi" programının ikincisi kapsamında bu yıl öğretmenlerle çevrim içi bir de mini konser dinletisi yaptıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Dünya standartlarındaki yeni binamızın etkileyici ortamında, gerek salonumuz ve gerekse vurmalı çalgılarımızın tanıtımı, tarihi, kullanım teknikleri, çocuk ve gençlerde ritim eğitiminin faydaları üzerine uygulamalı ve teorik olarak öğretmenlerimize bilgi aktarımında bulundum. Eğitimin son gününde ilköğretim çağındaki çocuklarımızla çevrim içi bağlanarak Türk ve dünya ritimleri üzerine çok keyifli bir ritim etkinliğini de gerçekleştirdik."

Özer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında "Ritmik Sınıflar" adı altında yeni bir proje başlatacaklarını, proje kapsamında festivale seçilen ancak iptal nedeniyle konsere çıkma imkanı bulamayan ritim gruplarındaki çocuk ve gençler başta olmak üzere öğrenci topluluklarıyla çevrim içi etkinlikler düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.