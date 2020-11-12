CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var - Son Dakika

CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var

12.11.2020 11:55

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binasının müzisyen koltukları, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binasının müzisyen koltukları, Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yoğun çalışmaları sonucunda yapımı tamamlanan ve 3 Aralık'ta hizmete açılacak yeni CSO binasının müzisyen koltuklarına meslek lisesi öğrencileri katkı sundu.

CSO tarafından daha önce yurt dışından getirtilen sanatçı koltukları, Türkiye'nin en başarılı 20 meslek lisesi sıralamasındaki Beypazarı Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri tarafından, yerli ve milli üretim yapmak gayretiyle uluslarası standartlara uygun dizayn edildi.

Okul Müdürü Nuri Caner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makine, metal, bilgisayar, mobilya, elektrik-elektronik ve kimya teknolojleri olmak üzere eğitim verdikleri 6 alanda aynı zamanda üretim yaptıklarını söyledi.

Caner, "Bakanlığımızın okullarının malzeme, mobilya, makine teçhizat, öğrenci sırası ihtiyaçlarının tamamı bizim okulumuzda üretiliyor. Son 3 yılda Türkiye'deki diğer meslek liselerinin çok çok üstünde üretim gerçekleştirerek, meslek liseleri içerisinde 18'inci olduk. 3,5 milyon ciromuz var. Ankara'nın mesleki ve teknik Anadolu liseleri arasında en çok üretim yapan okuluyuz. Cironun bir kısmını öğrencilerimize dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrenciler üretti ve para kazandı

Dünya klasmanında büyük senfoni orkestralarından CSO'nun koltuklarını yapmaktan gurur duyduklarını belirten Caner, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün kendilerine teklif sunar sunmaz, gereken hazırlıklara hemen başladıklarını söyledi. Caner, şöyle devam etti:

"Koltukları yapmadan önce CSO'yu ziyaret ettik ve müzisyen arkadaşlarla görüştük, koltukların olması gereken özelliklerini anlattılar. Koltukların yapımının her aşamasında sanatçılara danıştık. Müzisyenlere yaptığımız prototipi denettik. En son götürdüğümüz numuneyi beğendiler ve 'Olması gereken bu koltuk' dediler. 4 ay gibi bir sürede CSO'nun ihtiyacı olan 100 müzisyen koltuğunu bitirdik. Koltukların imalatının her aşamasında öğrencilerimiz birebir çalıştı. Hem öğrendiler hem iş alışkanlığı kazandılar, maddi anlamda da gelir elde ettiler."

Yeni koltuklar sırt, boy ve yöne göre hareket ettirilebiliyor

Caner, öğrencilerin eğitim verdikleri her alanda tecrübe sahibi olduklarını, birikimleri doğrultusunda müzisyen koltuklarını uluslararası standartlara uygun yaptıklarını belirterek, üretilen koltukların teknik özelliklerini şu sözlerle anlattı:

"Her sanatçı boyuna ve duruşuna göre koltuğun arkasını öne ve arkaya hareket ettirebilecek. Oturan kişi, sırt boşluğunudaki açıyı da istediği şekilde aşağı ve yukarı yönde değiştirebilecek. Koltuğun altındaki özel geliştirilen hidrolik amortisör sistemi sayesinde koltuk istenilen yüksekliğe çıkarılıyor ve koltuk yön değiştirebiliyor. Yurt dışından getirilen koltuklardan hiçbir farkı yok hatta fazlası var, çünkü artık müzisyen koltuklarımızı ithal etmeden yapıyoruz."

Okul Müdürü Nuri Caner, müdür yardımcıları Hakan Uysal, Engin Turan ve alan şeflerinin yol göstericiliği ile öğrencilerin koltukların kaynak, döşeme, montaj, boyama ve kalite kontrol olmak üzere her aşamasında çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin mobilya üretimi haricinde kimya teknolojisi ve elektrik elektronik teknolojisi alanında da üretimler yaptığını vurgulayan Caner, öğrencilerin mezun olduktan sonra iyi yerlerde işe girebildiğini, geçen sene okulun 9 öğrencisinin Aselsan'da işe başladığını da sözlerine ekledi.

CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var
CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var
CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var
CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var

Anadolu Lisesi, Meslek Lisesi, Beypazarı, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var - Son Dakika


Son Dakika

Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Beğeni uğruna tehlikeye aldırmadan Haliç Köprüsü kirişlerinde yürüdü Her gün aynı yere gözünü dikiyor: Mazgalı izleyen köpek, vatandaşın ilgi odağı oldu İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası Halı sahada futbol oynayan 13 kişi ve işletme sahibine 14 bin lira 'koronavirüs' cezası         
11:03
Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan gram altın 474 liradan işlem görüyor         
10:55
Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler Mide bulandıran görüntüler! Hindistancevizi kurtlarını canlı canlı yediler         
10:37
Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü Acıların en büyüğü! Tek oğlunu hırsız zannedip tüfekle öldürdü         
10:09
Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı Milli maça damga vuran olay! Vida'nın devre arasında gelen test sonucu ortalığı karıştırdı         
09:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek külliyede bir araya geldi         
09:42
Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur Eşine şiddet uyguladığı ileri sürülen Ferman Toprak'tan pişkin savunma: Karı koca arasında olur         
08:52
İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek İhracatçılar endişeli, Avrupa kapıları kapatırsa 150 milyon dal Noel çiçeği çöpe gidecek         
08:26
'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor 'Yahya Peygamber'in ekmeği' üreticinin yeni gözdesi! Keçiboynuzunun üretim alanı her geçen gün artıyor         
08:16
Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan Eski eşini öldürüp intihar eden adamın sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: Böyle devam et seni şeytan         
07:43
Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı Sadakatsiz'de nefes kesen sahne! Asya, kendisini aldatan eşinden intikamını aldı         
07:27
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan ailesine yönelik iddialara yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındayız         
21:47
Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı Başkanlık seçimini kaybetmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçen Trump, yeni bir gafa imza attı         
20:29
Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı         
17:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 12:05:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CSO'nun yeni binasındaki müzisyen koltuklarında meslek lisesi öğrencilerinin imzası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei