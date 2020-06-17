CSO Şefliğine Cemi'i Can Deliorman getirildi - Son Dakika

CSO Şefliğine Cemi'i Can Deliorman getirildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefliğine, orkestranın Yardımcı Şefliğini yürüten Cemi'i Can Deliorman getirildi.

CSO Şefliğine Cemi'i Can Deliorman getirildi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefliğine, orkestranın Yardımcı Şefliğini yürüten Cemi'i Can Deliorman getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 200 yıla yaklas¸an tarihiyle sanat hayatında hic¸bir kesintiye ugˆramadan su¨rekliligˆini korumus¸ ender sanat kurumlarından ve du¨nyanın en ko¨klu¨ orkestralarından CSO'ya yeni atama gerçekleştirildi.

Eski CSO Şefi Rengim Go¨kmen'in go¨rev su¨resinin dolması sonrasında yerine orkestranın 2017 sezonundan beri Yardımcı Şefligˆini yu¨ru¨ten Cemi'i Can Deliorman atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültu¨r ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin ve du¨nyanın en ko¨klu¨ ve o¨nemli sanat kurumlarından Cumhurbas¸kanlıgˆı Senfoni Orkestramızın s¸efligˆine bugu¨n itibarıyla genc¸, yetenekli ve bas¸arılı s¸ef Cemi'i Can Deliorman'ı atadık." ifadesini kullandı.

CSO'nun tarihindeki en genc¸ s¸ef Deliorman'ı tebrik eden ve yeni go¨revinde bas¸arılar dileyen Ersoy, şunları kaydetti:   "İns¸aatı tamamlanmak u¨zere olan ve 29 Ekim'de ac¸mayı planladıgˆımız Cumhurbas¸kanlıgˆı Senfoni Orkestramızın yeni konser binasıyla, u¨lkemize ve Ankara'ya simge bir eser kazandırıyor olmanın gururunu yas¸ıyoruz. Yaptıgˆımız bu fiziksel ve mekansal yenilikler ve iyiles¸tirmelerin yanında sanatsal anlamda da yenilikc¸i ve farklı is¸lere imza atacagˆımız bir do¨neme giriyoruz."

Genç şef Cemi'i Can Deliorman

Mu¨zik egˆitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bo¨lu¨mu¨'nde bas¸layan Cemi'i Can Deliorman, ilk s¸eflik derslerini u¨niversite yıllarında Sami Hatipogˆlu ve Burak Tu¨zu¨n'den aldı.

Deliorman, henu¨z 17 yas¸ındayken Viyana Mu¨zik Üniversitesinin orkestra s¸efligˆi hazırlık sınıfına kabul edildi ve bo¨lu¨mu¨n en genc¸ o¨gˆrencisi oldu.

Borusan Kocabıyık Vakfının egˆitim bursuyla s¸eflik c¸alıs¸malarına Viyana'da bas¸layan Deliorman, burada Yuji Yuasa ile orkestra s¸efligˆi, u¨nlu¨ Avusturyalı mu¨zik pedagogu Reinhard Amon ile mu¨zik teorisi ve piyano c¸alıs¸tı.

2004'te Graz Mu¨zik Üniversitesi Orkestra Şefligˆi Bo¨lu¨mu¨'nu¨ kazanan tek aday olan Deliorman, u¨nlu¨ orkestra s¸efi Martin Sieghart'ın orkestra s¸efligˆi sınıfını dereceyle bitirdi.

Deliorman, mu¨zik hayatına o¨nemli yo¨n verecek Viyana Singverein Korosu s¸efi Johannes Prinz ile koro s¸efligˆi alanında du¨zenli c¸alıs¸arak, Viyana Filarmoni Orkestrası ve Singverein Korosunun s¸eflik seminerlerine katıldı.

Yu¨ksek lisans egˆitimi ic¸in Princeton'da Westminster College of the Arts'a tam burslu davet edilen Deliorman, Amerika'nın o¨nde gelen koro s¸eflerinden Dr. Joe Miller ve Dr. James Jordan ile c¸alıs¸tı.

2010'da Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı Devlet C¸oksesli Korosu Şefi olarak atanan Deliorman, bu görevini 2017'ye kadar su¨rdu¨rdu¨.

Deliorman, konuk şef olarak Graz KUG, Sicilya Senfoni, Lizbon Mu¨zik Üniversitesi orkestraları ve Almati Operası gibi uluslararası topluluklarla c¸alıs¸tı, Avrupa Cantat Mu¨zik Festivali, Acco Mu¨zik Festivali'nin de aralarında bulunduğu o¨nemli organizasyonlara davet edildi.

Egˆitimci olarak da aktif bir mu¨zisyen olan Deliorman, Bahc¸es¸ehir, Anadolu ve Ankara üniversiteleri gibi egˆitim kurumlarında konuk o¨gˆretim u¨yesi olarak çalıs¸tı.

Can Deliorman, Viyana, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 11:45 

Son Dakika Magazin CSO Şefliğine Cemi'i Can Deliorman getirildi - Son Dakika Magazin
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