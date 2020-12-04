CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı - Son Dakika

CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı

04.12.2020 23:04

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binası, ilk kez müzikseverleri ağırladı.

Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binası, ilk kez müzikseverleri ağırladı.

CSO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı yeni konser salonunda, Genel Müzik Direktörü ve şefi Cemi'i Can Deliorman'ın yönetiminde bu akşam sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Pandemi önlemlerin yoğun bir şekilde alındığı yeni binada, misafirlerden binaya girerken HES kodu istendi.

Dünya standartlarında bir eser olan ve teknolojiyi zarafetle birleştiren bir anlayışla projelendirilen CSO yeni konser salonunun proje müellif mimarları Semra ve Özcan Uygur, AA muhabirine konser öncesi açıklamada bulundu.

Semra Uygur, dün akşam Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un davetlisi olarak açılış programına geldiklerini, CSO yeni binasının sanatseverlere kapılarını açmasından büyük gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'de senfonik müzik salonu olarak yapılan ilk bina

Semra Uygur, "Başkentimizde Ankara Kalesi ve Anıtkabir aksında bir kültür merkezi. Cumhurbaşkanlığının adını taşıyan tek kurumun yeni evi. Bu binanın açılması ülkemiz için çok önemli. Bu yapı, Türkiye'de senfonik müzik salonu olarak yapılan ilk mekan olması açısından da çok önemli. Bu yapıda üretilecek hem sanattan hem mimarlık sanatıyla ilgili öğreneceğimiz çok şeyler olacak. Bunun içinde olmaktan onur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

1992'de katıldıkları CSO Konser Salonu ve Koro Binaları Mimari Yarışması'nda birincilik aldıklarını belirten Özcan Uygur da mekanı aynen açıldığı haliyle hayal ettiklerini ve neticenin hayallerindeki gibi olduğunu, yeni sanat mekanının Ankaralılara ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Özcan Uygur, "Bu güzel salonda daha da coşkulu konserler olacak." dedi.

"Yeni binanın açılmasını dört gözle bekledik"

Dinleyicilerden Ayşen Üşenmez, konser için heyecanlı olduğunu, burada olmayı çok istediğini belirterek, "Yıllardır beklenen bir bina. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının hak ettiği, ülkemizin hak ettiği bir bina hepimize hayırlı olsun." dedi.

Yıllardır CSO'nun konserlerini takip ettiğini söyleyen Üşenmez, "Açılış konserine de böylesine süper sanatçılar yakışırdı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İranlı müziksever Faraz Safai ise CSO yeni konser salonunun açılışını aylardır beklediklerini belirterek, "Yeni binanın açılmasını dört gözle bekledik. Bugün konser olmayacak diye korkmuştuk, meraktaydık Allah'a şükür açıldı. Güzel bir program izleyeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Gheorghiu ve Pekinel kardeşlerden müzik ziyafeti

Salona girişte yer alan dezenfektanları kullanan izleyiciler, üçer koltuk boş kalacak şekilde oturtuldu.

CSO, dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşleri Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki konserde ağırladı.

Ailesine bu yıl yeni katılan sanatçılarla ilk kez müzikseverlerin karşısına çıkan CSO, Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçe, Ferit Tüzün'ün Türk Kapriçyosu eserlerini icra etti, Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin icra ettiği Wolfgang Amadeus Mozart'ın "İki Piyano ve Orkestra İçin Konçerto" eserine eşlik etti.

Pekinel kardeşler yoğun alkış üzerine bir eser daha icra etti. Dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu'nun seslendirdiği Georges Bizet'nin "Habanera" yorumu ise sanatseverlerden büyük alkış aldı.

CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı
CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı
CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı
CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı

Türkiye, Konser, Uygur, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CSO yeni konser salonu ilk kez sanatseverleri ağırladı - Son Dakika


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