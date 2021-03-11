CSS Legal'den Ankara Anlaşması vizelerinin reddiyle ilgili ortak çalışmaya katkı - Son Dakika

CSS Legal'den Ankara Anlaşması vizelerinin reddiyle ilgili ortak çalışmaya katkı

11.03.2021 11:25
CSS Legal'den Ankara Anlaşması vizelerinin reddiyle ilgili ortak çalışmaya katkı, System.String[]

İngiltere vizesi danışmanlık firması CSS Legal, Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere'de kendi işini kurmak isteyen girişimci Türk iş insanlarının son zamanlarda yaşadığı vize reddi mağduriyetlerinin giderilmesi ve telafisi için gerekli mercilerle ortak çalışmalar yaptıklarını duyurdu.

İngiltere vizesi danışmanlık firması CSS Legal, Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere'de kendi işini kurmak isteyen girişimci Türk iş insanlarının son zamanlarda yaşadığı vize reddi mağduriyetlerinin giderilmesi ve telafisi için gerekli mercilerle ortak çalışmalar yaptıklarını duyurdu.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen CSS Legal Londra Ofisi İngiltere Vizesi ve Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce, 2007'de görülen "Tüm ve Darı" davasına yönelik Avrupa Adalet Divanı kararı uyarınca Türk vatandaşlarının Ankara Anlaşması vizesinden net şekilde yararlanabildiğini hatırlatarak, "Bu vizeye İngiltere'den de başvuru yapılabiliyordu. Geçtiğimiz sene sonunda Brexit gerçekleşti ve Türk vatandaşları bu konuda bir hak kaybına uğradı. Böylelikle Ankara Anlaşması vizesi kategorisi iptal edilmiş oldu. 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruların kabul edildiği bu vize kategorisinde, başvuru dosyaları miktarında son bir sene içinde yaşanan artış ve son güne bırakılan dosyaların yoğunluğu sebebiyle önceleri yetkin ve uzman kişiler tarafından yapılan değerlendirmeler, haksız yere ret kararı veren, yetersiz bilgi sahibi vize memurları tarafından incelenmekte." ifadelerini kullandı.

"Türk vatandaşlarının hak kaybına uğramaması için temaslarımızı sürdüreceğiz"

Vize ret kararlarının artmasıyla ilgili olarak Kovid-19 salgının etkisinin de göz ardı edilemeyeceğini aktaran İnce, şunları kaydetti:

"Türk iş insanlarının İngiltere'de iş kurmalarını sağlayan bu vize türünün değerlendirmeleri önceleri Sheffield şehrinde uzman kişiler tarafından yapılırken, son aylarda Ürdün ve Abu Dabi gibi üçüncü ülke konumundaki yerlerde görev yapan ve bu özel vize türünü incelemeye yetkin olmayan vize memurları tarafından yapılmaya başlandı. Buna bağlı olarak da haksız ve bazen kopyalanarak aynı ret kararlarının farklı kişilere gönderilmesi gibi çizgiyi aşan durumlar Türk vatandaşlarını ciddi anlamda mağdur etti.

Türk iş insanlarını ciddi şekilde mağdur eden bu duruma şirket olarak kayıtsız kalmadık. İngiltere'deki Türk Büyükelçiliği ve Türk Başkonsolosluğu ortaklığında başlatılan bir çalışmada firmamızın da içinde bulunduğu sektörün önde gelen firmalarından Ankara Anlaşması vizesi başvurularıyla ilgili bilgiler talep edildi ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ile telafi edilmesi noktasında büyük bir adım atıldı. CSS Legal müşterilerinin ve tüm Ankara Anlaşması vizesi başvurusu yapmış Türk vatandaşlarının hak kaybına uğramaması için elçilik ve başkonsolosluk ile temaslarımızı sürdüreceğiz. Çalışma ataşeliğimiz ile birlik içinde hareket edeceğiz. Resmi birimlerin bu noktada atmış oldukları adımlar için teşekkür ederiz."

England, Ankara, Vize, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi CSS Legal'den Ankara Anlaşması vizelerinin reddiyle ilgili ortak çalışmaya katkı - Son Dakika Ekonomi


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