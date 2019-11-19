CSS Legal ve Ekonomi Kulübü Ankara Anlaşması Vizesi için buluştu

CSS Legal ve Ekonomi Kulübü, İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi ile ilgili farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenledi.

CSS Legal'den yapılan açıklamaya göre, kulübün davetiyle gerçekleşen toplantıda, CSS Legal Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Engin, Ankara Anlaşması Vizesi'ne ilişkin iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Engin, Ankara Anlaşması Vizesi'nin 31 Ocak 2020'de iptal edilme ihtimali olduğunu belirterek, bu vizenin İngiltere'de iş kurmak isteyen Türk girişimcilerine yönelik önemli bir fırsat sunduğunu bildirdi.

Engin, girişimde bulunacak üyeler için başvuru sürecinde profesyonel destek sunacaklarını kaydetti.

Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Servet Keskin de girişimci iş insanları için oldukça önemli bir yeri olan Ankara Anlaşması Vizesi'yle ilgili İngiltere'de iş kurmayı düşünen üyelerine gerekli yönlendirmelerde bulunacaklarını ve bu fırsatı değerlendireceklerini kaydetti.