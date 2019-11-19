Son Dakika Haberleri: CSS Legal ve Ekonomi Kulübü Ankara Anlaşması Vizesi için buluştu
Son Dakika Ekonomi CSS Legal ve Ekonomi Kulübü Ankara Anlaşması Vizesi için buluştu - Son Dakika Ekonomi

CSS Legal ve Ekonomi Kulübü Ankara Anlaşması Vizesi için buluştu

6 saat önce

CSS Legal ve Ekonomi Kulübü, İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi ile ilgili farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenledi.

CSS Legal ve Ekonomi Kulübü Ankara Anlaşması Vizesi için buluştu, System.String[]

CSS Legal ve Ekonomi Kulübü, İngiltere Ankara Anlaşması Vizesi ile ilgili farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenledi.

CSS Legal'den yapılan açıklamaya göre, kulübün davetiyle gerçekleşen toplantıda, CSS Legal Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Engin, Ankara Anlaşması Vizesi'ne ilişkin iş insanlarının sorularını yanıtladı.

Engin, Ankara Anlaşması Vizesi'nin 31 Ocak 2020'de iptal edilme ihtimali olduğunu belirterek, bu vizenin İngiltere'de iş kurmak isteyen Türk girişimcilerine yönelik önemli bir fırsat sunduğunu bildirdi.

Engin, girişimde bulunacak üyeler için başvuru sürecinde profesyonel destek sunacaklarını kaydetti.

Ekonomi Kulübü Genel Başkanı Servet Keskin de girişimci iş insanları için oldukça önemli bir yeri olan Ankara Anlaşması Vizesi'yle ilgili İngiltere'de iş kurmayı düşünen üyelerine gerekli yönlendirmelerde bulunacaklarını ve bu fırsatı değerlendireceklerini kaydetti.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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