CSU lideri Söder, Şahin'in belediye başkanlığı adaylığından çekilmesinden üzüntü duyuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel CSU lideri Söder, Şahin'in belediye başkanlığı adaylığından çekilmesinden üzüntü duyuyor - Son Dakika

CSU lideri Söder, Şahin'in belediye başkanlığı adaylığından çekilmesinden üzüntü duyuyor

6 saat önce

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, CSU'dan Bavyera eyaletinde Wallerstein beldesi belediye başkanı adayı gösterilen Şener Şahin'in Müslüman olduğundan dolayı tepkiler almasının ardından, adaylıktan çekilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

CSU lideri Söder, Şahin'in belediye başkanlığı adaylığından çekilmesinden üzüntü duyuyor, System.String[]

Almanya'da Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, CSU'dan Bavyera eyaletinde Wallerstein beldesi belediye başkanı adayı gösterilen Şener Şahin'in Müslüman olduğundan dolayı tepkiler almasının ardından, adaylıktan çekilmesini üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Söder, Seeon kentinde yaptığı açıklamada, CSU'ya üye olan, parti için çalışan ve aday yapılan kişinin saygı ve desteği hak ettiğini belirtti.

"Gelişmeden üzüntü duyuyorum." diyen Söder, özgür bir ülkede yaşadıklarını ve CSU ilkelerini benimseyen bir kişinin partisinin iyi bir adayı olabileceğini kaydetti.

Söder, Wallerstein'daki olayın aydınlatılması için CSU Genel Sekreteri Markus Blume'ye talimat verdiğini aktardı.

"Bir Müslüman da bir Hristiyan gibi değerlerimizi paylaşabilir"

Augsburg CSU Bölge Başkanı Volker Ullrich, parti üyelerinin baskıları üzerine Şahin'in adaylıktan çekilmesinden üzüntü duyduğunu belirterek, "Şener Şahin'i şahsen tanımıyorum. Ancak onun hakkında çıkan haberler, iyi bir aday ve CSU için bir kazanç olabileceğini gösteriyor." diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve CSU Schwaben Bölge Başkanı Markus Ferber, Augsburger Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, Şahin'in topluma en iyi şekilde uyum sağlamış bir kişi olduğunu söyledi.

Müslüman inancına sahip olanların bu ülkeye ait olduğuna dikkati çeken Ferber, "CSU, Katoliklerin ve Protestanların değil, değer odaklı bir partidir. Bir Müslüman da bir Hristiyan gibi değerlerimizi paylaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, partideki tepkiler nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı

Türk kökenli iş adamı Şahin, Wallerstein CSU yönetiminin 15 Mart'ta yapılacak Bavyera yerel seçimlerinde belediye başkanlığı için aday olma teklifini kabul etmiş, parti teşkilatında çıkan tartışmalar ve tepkiler nedeniyle adaylıktan çekilmek zorunda kalmıştı.

Şahin, parti içinde "Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin temsilcisi bir Müslüman olamaz." şeklinde ifadelerin kullanıldığını belirtmişti.

Şener Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar
İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu

Son Dakika Haberleri
01:12 Çorum'daki silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
01:10 Spor denizlispor, ikinci yarı hazırlıklarına antalya'da devam etti - Son Dakika
01:08 Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü - Son Dakika
01:07 Karabük'te eğitime kar engeli (2) - Son Dakika
01:06 Kamerun'un Uç Kuzey bölgesinde pazarcılara saldırı: 12 ölü, 26 yaralı - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 01:13:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CSU lideri Söder, Şahin'in belediye başkanlığı adaylığından çekilmesinden üzüntü duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]