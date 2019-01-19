Csu'nun Yeni Lideri Markus Söder Oldu

SÖDER, böylelikle partinin 9. Genel Başkanı unvanını aldı. Seehofer ise kurultayda partinin onursal başkanlığına seçildi. Almanya
'daki hükümetin büyük ortağı CDU'nun kardeş partisi konumundaki CSU, ekim ayında Bavyera
'da yapılan seçimde eyalet meclisinde çoğunluğu kaybetmişti. Bunun üzerine eleştirilere maruz kalan Seehofer 2 ay önce genel başkanlık görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Aralık
ayında CDU'da da genel başkanlık değişimi yapılmış, CDU'nun genel başkanlığına Başbakan Angela Merkel
'in yerine Annegret Kramp-Karrenbauer seçilmişti.