ÇTB Başkanı Yılmaz'dan 'fırsatçılara' uyarı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ÇTB Başkanı Yılmaz'dan 'fırsatçılara' uyarı - Son Dakika Ekonomi

ÇTB Başkanı Yılmaz'dan 'fırsatçılara' uyarı

6 saat önce

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.

ÇTB Başkanı Yılmaz'dan 'fırsatçılara' uyarı, System.String[]

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Başkanı Kazım Yılmaz, "Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" dedi.


ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen korona virüsünün (Covid-19), Türkiye'de de görülmesinin ardından bunu fırsat bilerek haksız fiyat artışına giden işletmelere karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını ve gerekli cezai işlemlerin yapılacağını söyledi.


Bu tarz sıkıntılı günlerin birlik ve beraberlik ile atlatılacağını dile getiren Yılmaz, "Ülkemizde ve dünyada zor günler yaşanıyor, bu zor günleri atlatmamız için birlik ve beraberlik şart. Gerekli önlemleri alarak ve hijyen kurallarına dikkat ederek sıkıntıların üstesinden geleceğiz" diye konuştu.


Bazı işletmecilerin virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından durumdan istifade ederek ürünlerinde haksız fiyat artışına gittiklerine dikkat çeken ÇTB Başkanı Kazım Yılmaz, "Çarşamba Ticaret Borsası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz" şeklinde konuştu.


Yılmaz, bu kritik süreçte fırsatçılık yapan firmaların oda ve borsalara ihbar dilmesinin önemini vurgularken, fahiş fiyatla ürün satışına tepkilerinin net olduğunu dile getirdi. ÇTB olarak gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşı mağdur edecek her türlü sorunun karşısında duracaklarını kaydeden Başkan Yılmaz, "Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kazım Yılmaz, Çarşamba, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor Son dakika: Birleşik Arap Emirlikleri, 4 ülke için uçuşları askıya aldı, Türkiye de listede

Son Dakika Haberleri
16:16 Bemis, savunma sanayiine yönelik 12 ürünü yerlileştiriyor
16:14 Yaş sebze ve meyve ihracatında çalışanların maske ve boneli mesaisi
16:06 Türkiye 14 ülkeye kapılarını kapattı
16:01 Turizmciler süreci en az hasarla atlatmak istiyor
15:51 Bursa Kitap Fuarı bu yıl erken kapatılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 16:19:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇTB Başkanı Yılmaz'dan 'fırsatçılara' uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]