Son Dakika Haberleri: ÇTSO heyeti, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını ziyaret etti
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ÇTSO heyeti, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını ziyaret etti

1 saat önce

Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Meclis ve Meslek Komite temsilcilerinden oluşan heyet, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını ziyaret etti.

ÇTSO heyeti, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını ziyaret etti, System.String[]
Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Meclis ve Meslek Komite temsilcilerinden oluşan heyet, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını ziyaret etti.

Önceki gün gerçekleştirilen ziyarette, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydoğdu, Meclis Başkan Yardımcısı Turgay Kılıç, Yönetim Kurulu Sayman Üye Özgür Ekşi, Yönetim Kurulu Üyesi Akın Yalman, Meclis Üyesi Ali Karaman ve 15 numaralı Turizm Acenteleri Meslek Komite Başkanı İlhami Yazıcı ile Genel Sekreter Sema Sandal hazır bulundu.

"Tarihi Alan Başkanlığımızın yapacağı projelerde sizlerle işbirliğine hazırız"

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanımız İsmail Kaşdemir'in bölgemizin alternatif turizm destinasyonlarının geliştirilmesine ve tanıtılmasına, tarihi alanımızın korunmasına sağladığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kilitbahir Kalesi Müzesi son derece önemli bir turizm destinasyonu olarak bölgemize yeniden kazandırıldığı için de ayrıca tebrik ediyorum. Benzer şekilde Tarihi Alan Başkanlığımız tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 'Çanakkale'de Tarihi Batıklar Dalış Turizmiyle Gün Yüzüne Çıkıyor' projesi bölgemizin alternatif turizmine büyük değer katarak, turizm sezonunun uzamasına ve konaklama sürelerinin artmasına katkı sağlayacaktır. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak Tarihi Alan Başkanlığımızın yapacağı projelerde sizlerle her zaman işbirliğine hazırız. Tarihimizin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve bölge ekonomisi için katma değer yaratılması bizim de önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sayın Kaşdemir'i yaptığı çalışmalar ile ortak yapılabilecek çalışmaları görüşmek üzere Meclis toplantımıza davet ettik" ifadelerini kullandı.

Ziyaret tarafların karşılıklı olarak günün anısına hazırlanan hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:18 Kaynak: İHA
Gelibolu, Çanakkale, Güncel
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