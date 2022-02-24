ÇTSO heyeti, Sofya'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

ÇANAKKALE Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) heyeti, 2022 yılında işbirliği ve tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ziyaretlerde bulundu.

ÇTSO heyeti, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Sofya Ticaret Müşavirleri Sinem Taştan ve Okan Pakbeşe ile dün Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da bir araya geldi. Sofya Büyükelçiliği Rezidansı'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Büyükelçi Aylin Sekizkök, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün burada bulunduğumuz binada 27 Ekim 1913'te Binbaşı unvanı ile Sofya Askeri Ataşeliği görevine atandı. Burada kaldığı yaklaşık bir yıllık süre zarfında ülkesi için gösterdiği birçok stratejik başarı ile kısa sürede herkesin sevgi ve saygısını kazandı. 29 Ekim 1914'te başlayan savaş ile beraber derhal Çanakkale'ye tayinini talep etti ve oradaki tümenin başına geçti. Dolayısıyla bu anlamda Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak Atatürk tarafından kullanılan odanın tefrişatına verdiğiniz destek bizleri bir kat daha duygulandırdı. Şehitler diyarı Çanakkale'mizin hepimiz için yeri ayrı. Oda'nız tarafından 2022 yılı içinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere Büyükelçilik olarak memnuniyetle tam destek veriyoruz. Ticaret Müşavirlerimiz zaten sizlerle bir süredir istişare halinde; iş birliği içerisinde güzel çalışmalar gerçekleştireceğimize inanıyorum" dedi.

ÇTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ekşi ise " Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği Rezidansı'nda bugün sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Gösterdiğiniz misafirperverlik için heyetimiz adına öncelikle teşekkürlerimi arz ediyorum. ÇTSO Yönetim Kurulu olarak, tüm üyelerimizin ticari faaliyetlerini geliştirici çalışmalar yürütüyor ve planlıyoruz. Sofya Ticaret Müşavirlerimizin desteği ve öngörüleri bizler için çok kıymetli. İnşallah sizlerin de destekleriyle 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren Sofya'da güzel çalışmalar hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Görüşmenin ardından Atatürk tarafından Sofya'da görev süresince kullanılan ve müze haline getirilecek olan oda ziyaret edildi. Ziyaret, ÇTSO Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Ekşi'nin Büyükelçi Aylin Sekizkök'e 57. Alay Sancağı Tablosu takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.