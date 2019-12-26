ÇTSO'nun bütçesi oy birliğiyle kabul edildi - Son Dakika
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ÇTSO'nun bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Aralık ayı meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı.

ÇTSO'nun bütçesi oy birliğiyle kabul edildi, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Aralık ayı meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı. Toplantıda 2020 yılı bütçesi 5 milyon 40 bin 426 lira olarak kabul edildi.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 2019 yılı meclis toplantıları tamamlandı. Yılın son meclis toplantısında 2020 yılı bütçesi ile borçları af edilecek üyeler konusu görüşüldü.


Yoklama ve saygı duruşu ile başlayan toplantı 5 gündem maddesi ile görüşüldü. Toplantının ilk gündem maddesinde Kasım ayı gelir-gider bütçe izleme raporları ve mizanın ibrası görüşüldü. Kasım ayı geliri 971 bin 518 TL, gider ise 288 bin 846 TL olarak meclise sunuldu. İlgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Toplantının ikinci gündem maddesinde 2020 yılı tahmini bütçesi görüşüldü. 2020 yılı bütçesi 5 Milyon 40 bin 426 TL olarak tahmin edildi. İlgili gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Ardından aidat borçları af edilecek 15 üyenin durumları görüşüldü. Terk ve vefat nedeniyle 15 üyenin borçlarının af edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Sonrasında aidat borcu nedeniyle 166 üyeye yasal takip işlemi başlatılması konusu görüşüldü. Toplamda 160 bin 85 TL alacak için yasal takip başlatılması oy birliği ile kabul edildi. Son gündem maddesinde ise makine mühendisi Ahmet Akyol ve yüksek mimar Sinan Meral'in eksper listesine eklenmesi konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:35 Kaynak: İHA
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