Ctso Yönetimi Basınla Buluştu

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (CTSO) yönetimi gazetecilerle bir araya geldi.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (CTSO) yönetimi gazetecilerle bir araya geldi.



CTSO Başkan Salih Sefinç ve yönetim kurulu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, ilçede görev yapan gazetecilere özverili çalışmalarından dolayı plaket verdi.



Sefinç, kalkınma, tanıtım ve kültürel gelişimde gazetecilerin büyük katkısı bulunduğunu belirterek, "Gazetecilik kutsal bir meslektir. Şehrimizin gözü kulağı olan sizler, bizim için her zaman değerlisiniz. Umarım Cizremiz için her zaman güzel haberler yaparsınız." dedi.

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