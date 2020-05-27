ÇTV ve emlak vergisi için son ödeme tarihi 1 Haziran - Son Dakika

Tarsus Belediyesi emlak, çevre temizlik vergisi ile ilan reklam vergilerinin birinci taksit ödemelerinin 1 Haziran'da sona ereceğini hatırlatarak, tahsilat veznelerinin cumartesi ve pazar günleri açık tutulacağı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, emlak, çevre temizlik vergisi ile ilan reklam vergilerinin birinci taksitini ödeme tarihi 1 Haziran Pazartesi günü sona erecek. Vatandaşların vergi ödemeleri sırasında oluşabilecek yoğunluğun en aza indirilmesi ve oluşabilecek yoğunluktan etkilenmemeleri için Tarsus Belediyesi vezneleri hafta sonu da hizmet verecek.



Vergi mükellefi vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için Belediye Tesisleri ile 100. Yıl Atatürk Çarşısı'nda bulunan tahsilat vezneleri, 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar günleri hizmet verecek. Vatandaşlar belirlenen noktalarda vergilerini nakit veya kredi kartıyla ödeyebilecekler. Ayrıca ödemeler 'https://www.tarsus.bel.tr/' web adresi üzerinden online olarak yapılabilecek. - MERSİN