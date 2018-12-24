Cü'de Arkeolojik Kazı Konferansı

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), "Elbistan
Karahöyük 2015-2018 Yılı Kazıları" konferansı düzenlendi.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi ve Arkeoloji
Kulübü tarafından fakültenin konferans salonunda düzenlenen konferansa, CÜ Rektör
Vekili Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Delice
, Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çayır, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Programda konuşan Çayır, öğrencilerin teorikte öğrendiklerini pratikte uygulamaları için arkeolojik kazılara katılımlarının sağlandığını belirtti. Çayır, Elbistan Karahöyük Kazısı'nın da önemli kazılarından biri olduğunu vurguladı.
Ataseven ise öğrencilerin aktif olarak bilimsel hayatın içerisinde bulunmalarının önemli olduğuna işaret ederek, "Arkeoloji çok önemli. Mutlaka takip etmemiz, ilgilenmemiz gerekiyor. Bu hem tarih hem kültür açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.
2015-2018 yılında yapılan kazıların danışmanlığını yapan Dr. Öğretim Üyesi Bora
Ünsal da 4 senedir yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Elbistan Karahöyük Kazısı kapsamında iki ayrı kazı yapıldığını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:
"Biz aslında iki kazı yapıyoruz. Elbistan Karahöyük'ün hemen yanında bir de mezarlık var, Anta Tepe ayrı bir bölge. Her ikisini de göstereceğiz. Höyükte yapılan ilk arkeolojik çalışma 1900'lü yılların başında Hugo
Grate tarafından gerçekleştirilen bir sondaj kazısıdır. Daha sonra 1947 yılında Tahsin Özgüç
ve Nimet Özgüç tarafından kazılmış ve sonuçları bir kitap halinde yayımlanmıştır. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra 2015 yılında tekrar başlayan bu kazılar Kahramanmaraş
Müzesi Başkanlığında ve bilimsel sorumluluğunda sürdürülmektedir."