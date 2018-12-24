Son Dakika Haberleri: Cü'de Arkeolojik Kazı Konferansı

Cü'de Arkeolojik Kazı Konferansı

1 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), "Elbistan Karahöyük 2015-2018 Yılı Kazıları" konferansı düzenlendi.

Cü'de Arkeolojik Kazı Konferansı, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), "Elbistan Karahöyük 2015-2018 Yılı Kazıları" konferansı düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi ve Arkeoloji Kulübü tarafından fakültenin konferans salonunda düzenlenen konferansa, CÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Delice, Arkeoloji Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çayır, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Çayır, öğrencilerin teorikte öğrendiklerini pratikte uygulamaları için arkeolojik kazılara katılımlarının sağlandığını belirtti. Çayır, Elbistan Karahöyük Kazısı'nın da önemli kazılarından biri olduğunu vurguladı.

Ataseven ise öğrencilerin aktif olarak bilimsel hayatın içerisinde bulunmalarının önemli olduğuna işaret ederek, "Arkeoloji çok önemli. Mutlaka takip etmemiz, ilgilenmemiz gerekiyor. Bu hem tarih hem kültür açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

2015-2018 yılında yapılan kazıların danışmanlığını yapan Dr. Öğretim Üyesi Bora Ünsal da 4 senedir yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Elbistan Karahöyük Kazısı kapsamında iki ayrı kazı yapıldığını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Biz aslında iki kazı yapıyoruz. Elbistan Karahöyük'ün hemen yanında bir de mezarlık var, Anta Tepe ayrı bir bölge. Her ikisini de göstereceğiz. Höyükte yapılan ilk arkeolojik çalışma 1900'lü yılların başında Hugo Grate tarafından gerçekleştirilen bir sondaj kazısıdır. Daha sonra 1947 yılında Tahsin Özgüç ve Nimet Özgüç tarafından kazılmış ve sonuçları bir kitap halinde yayımlanmıştır. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra 2015 yılında tekrar başlayan bu kazılar Kahramanmaraş Müzesi Başkanlığında ve bilimsel sorumluluğunda sürdürülmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:59 Kaynak: AA

Arkeoloji, Elbistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama! Vodafone, İnternetini Başka Cihazlarla Paylaşanlara Ek Ücret Getirilemeyeceğini Açıkladı

Oyuncu Metin Akpınar: Cumhurbaşkanımızı Hedef Gösteren Hareketimiz Olamaz Ahmet Kural'ın Avukatından Rapor Açıklaması!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 19:19:28. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cü'de Arkeolojik Kazı Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]