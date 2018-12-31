Son Dakika Haberleri: Cü'de "Beyaz Kod" Tatbikatı

Cü'de "Beyaz Kod" Tatbikatı

1 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde "Beyaz Kod" tatbikatı yapıldı.

Cü'de
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde "Beyaz Kod" tatbikatı yapıldı.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanenin hizmet kalitesini ve çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla, hastanenin kalite birimi tarafından "Beyaz Kod" tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, senaryo gereği serviste görevli personele ve hekime sözlü ve fiziksel saldırıda bulunuldu. Hekim ve personel 1111 kodunu arayarak güvenlik ekiplerine uyarı verdi. Uyarının ardından hastane güvenlik görevlileri, saldırganı etkisiz hale getirdi.

CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalite Kontrol Koordinatörü Ümmügülsüm Oflaz, Beyaz Kod'un sağlık çalışanlarına sağlık hizmeti sunumu sırasında hasta ya da hasta yakınları tarafından fiziksel, psikolojik ya da sözlü şiddet uygulanması durumunda kullanıldığını belirtti.

Şiddete maruz kaldığını düşünen sağlık çalışanının 1111 kodunu aradığını aktaran Oflaz, "Tatbikat yaparak hastanemizde sağlık çalışanına yönelik saldırıya ne kadar sürede müdahale edebildiğimizi görmek istedik. Hastanenin büyüklüğünü düşünürsek yaklaşık bir dakikada içinde ekipler geldi." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:22 Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel
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