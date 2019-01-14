Cü'de Bilimsel Çalışma Toplantısı

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) "Sağlık Bilimlerinde A'dan Z'ye Bilimsel Çalışma Planlama, Yazım ve Yayın Süreçleri" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) "Sağlık Bilimlerinde A'dan Z'ye Bilimsel Çalışma Planlama, Yazım ve Yayın Süreçleri" konulu toplantı gerçekleştirildi.



CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ADDG Çalışma Grubu ve CÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı iş birliğiyle Mihmandar Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda bilimsel çalışma nasıl planlanır ve yürütülür, niçin bilimsel çalışma yapılır, hipotez oluşturma, çalışma tasarımı, ekip oluşturma, tez danışmanlığı süreci, veri kaydı ve değerlendirme ile ilgili bilgi verildi.



CÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, toplantıda yaptığı konuşmada, programı düzenleyenlere teşekkür ederek, "Akademiye başladığımızda gerçekten uzun slaytlarla ders anlatıyorduk. Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nin, tıp eğitimi akreditasyonu ile ilgili çalışmaları neticesinde bütün hocalarımızın tıp eğitimiyle ilgili eğiticilerin eğitimiyle ilgili bir çalışmaları oldu. Hocalarımızın da bu belgeyi alma durumu söz konusu. Üniversitemiz Tıp Fakültesi bu anlamda iyi faaliyet gösteriyor." ifadelerini kullandı.



CÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin ise Tıp Fakültesinin bütün ana bilim dallarında bu tür bilimsel etkinlikler yapıldığını vurguladı.

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