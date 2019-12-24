CÜ'de folklor gecesi - Son Dakika
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CÜ'de folklor gecesi

6 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Hizmetleri Folklor Kulübü tarafından "Güz Dönemi Folklor Gecesi" düzenlendi.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Hizmetleri Folklor Kulübü tarafından "Güz Dönemi Folklor Gecesi" düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Serkan Akkoyun, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Sağlık Hizmetleri Folklor Kulübü Başkanı Yasin Doğan, yaptığı konuşmada, "Amacımız geleneksel halk kültürünü yaşatmak ve gençler arasında yaygınlaştırmak. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen kulübümüz çok kısa sürede güzel çalışmalara imza attı. Bizlerden desteklerini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a ve tüm emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu coğrafyasının zengin bir kültürel yapıya sahip olduğunu vurgulayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim de şunları kaydetti:

"Geleneksel folklorumuzu yaşatmak gerçekten çok güzel bir şey. Anadolu'da hangi kapıyı açarsanız açın, hangi ile giderseniz gidin, ilçelere hatta köylerimize, mutlaka folklor ile ilgili bir şey bulursunuz. Hemen hemen bütün illerimizde ağıt yakılmış bir geline ya da evlenmek üzere olan bir delikanlıya rastlarsınız. Bunların birçoğunun acıklı hikayesiyle hepimiz karşılaşmışızdır. Örneğin, Sivas Altınyayla'ya ait Celal Oğlan hikayesini bilmeyenimiz yoktur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Perde arkasında çok büyük bir heyecan, çok büyük bir emek var."

Konuşmaların ardından Sağlık Hizmetleri Folklor Kulübü öğrencileri Sivas Halayı, Kafkas Halk Oyunları, Diyarbakır Halk Oyunları ve Zeybek gösterisiyle izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Gecede Sağlık Hizmetleri Folklor Kulübü Müzik Topluluğu da Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserleri seslendirdi.

Program belge takdim töreninin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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