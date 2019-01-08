Cü'de "Kısadan Uzuna Bir Filmin Hikayesi" Konferansı

İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Kulübü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü iş birliği ile "Kısadan Uzuna Bir Filmin Hikayesi" adlı konferans düzenlendi.

İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Kulübü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü iş birliği ile "Kısadan Uzuna Bir Filmin Hikayesi" adlı konferans düzenlendi.



Cumhuriyet Üniversitesinden (CÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, sinema yazarı ve Uluslararası Malatya Film Festivali Koordinatörü Suat Koçer'in konuşmacı olarak katıldığı konferans İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin kendilerini geliştirecek, topluma katkı sağlayacak, deneyimlerini birikimlerini artıracak tüm faaliyetlere destek veriyoruz. Klasik bir laf ama sonuçta siz bizim geleceğimizsiniz. Öyleyse şimdiden kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Kulüpler üzerinden yapacağınız faaliyetler bizim için çok anlamlı." ifadelerini kullandı.



Dekan Prof. Dr. Cemal Ağırman da "Tecrübe ile elde edilen kazanımlar, teorik bilgi ile elde edilen kazanımlardan çok daha gerçekçi ve çok daha kalıcı oluyor. Geçen hafta perşembe ve cuma günü yapılan medya söyleşileri aslında bu tecrübeyle bilgilerin siz kıymetli öğrencilerimiz ile paylaşmanın bir yansımasıydı." açıklamasında bulundu.



Daha sonra deneyimlerini aktaran Suat Köçer ise şunları kaydetti:



"Bu iş teori ve pratik olarak iki ayrı format üzerine ilerliyor. Bizler biraz daha işi sahadan deneyimleyerek yaşıyoruz. Okullardaki akademik bölümlerdeki dostlarımız arkadaşlarımız bu işi daha teorik bir formattan yürütüyorlar. Çeşitli vesilelerle birtakım üniversite ve sinema eğitimi veren kurumların eğitim sistemiyle ilgili, sinemanın eğitimle olan ilişkisiyle ilgili yazılar yazdım, araştırmalar yaptım. Teorinin amacı da pratiği daha bilinçli, daha yoğun, daha iyi bir şekilde hayata geçirmektir. Zaten teorinin belli başlı amaçlarından birisi."

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