CÜ'de Nazım Hikmet'in şiirlerinden dinleti - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 4'üncü sınıf öğrencileri tarafından "Veda" isimli müzikli şiir dinletisi gerçekleştirildi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda gerçekleştirilen dinletiye akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ulusoy Yılmaz'ın koordinasyonunda, oyun, dans ve müzik dersi kapsamında düzenlenen dinletide şair Nazım Hikmet Ran'ın 8 şiiri müzik eşliğinde izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Nazım Hikmet'in "Bu Memleket Bizim", "Dünya Adaletsiz Çocuk", "Kız Çocuğu", "Güzel Günler Göreceğiz", "Yaşamaya Dair" gibi şiirlerinin seslendirildiği etkinlik beğeni topladı.

Program sonunda dinleti ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Duygu Ulusoy Yılmaz, "Sizlere yürek yüreğe bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Nazım Hikmet'ten çocuk sevgisine ve memlekete dair şiirler seçtik. Umarım beğenmişsinizdir. Programın adı 'Veda'. Çünkü öğrencilerim son sınıf öğrencileri." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Müzik Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Bulut'un Yılmaz'a çiçek vermesiyle sona erdi.