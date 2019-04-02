Cü'de "Organik Kimya ve İlaçlar" Semineri Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Organik Kimya ve İlaçlar" konulu seminer verildi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Organik Kimya ve İlaçlar" konulu seminer verildi.



CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Seminer Günleri kapsamında düzenlenen, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hayreddin Gezegen'in konuşmacı olduğu seminere, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Tel Aydın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Organik kimya ve ilaçlar hakkında bilgi veren Gezegen, "Organik kimya karbon temelli bileşiklerin yapılarını, özelliklerini taşıyan kimyanın alt dallarından biridir." ifadelerini kullandı.



Modern dünyada organik kimyanın yansımalarının her alanda görüldüğüne değinen Gezegen, şunları kaydetti:



"Giyindiğimiz elbiseler, boyama için kullanılan boyalar neredeyse bunların birçoğu organik moleküllerden oluşuyor. Yine ziraat alanına baktığımız zaman tarım alanında bitkilerimizi korumak için kullandıklarımız tamamen organik moleküllerden oluşan ilaçlardır. Gıda sektörüne baktığımızda gıda boya maddeleri de yine organik moleküllerden oluşmakta. Elektroniğe baktığımızda günümüzde kullandığımız cep telefonları ve evimizdeki televizyonlar organik ürüne dahildir. Temizlik ve kozmetik sektöründe de kullandığımız pek çok materyal yine organik bileşiklerden oluşuyor. Son olarak ilaç artık günümüzde sağlığımızı korumak ve tedavi amaçla kullandığımız en büyük faktör bu da tamamen organik bileşiklerden mevcut."

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