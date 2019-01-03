Cü'de "Sağlık Çalışanı ve Hasta Birey" Semineri

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) "Sağlık Çalışanı ve Hasta Birey" adlı seminer düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) "Sağlık Çalışanı ve Hasta Birey" adlı seminer düzenlendi.



CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak amacıyla hastane kalite birimi tarafından eğitim seminerleri veriliyor.



Bu kapsamda Prof. Dr. Behzat Önal Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Görevlisi Sema Biçer, "Sağlık Çalışanı ve Hasta Birey" adlı seminer verdi.



Seminere kalite birimi temsilcileri, acil serviste görev yapan sağlık çalışanları ile acil serviste staj yapan öğrenciler katıldı.

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