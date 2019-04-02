Cü'de Şiir Dinletisi Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk Lehçeleri Araştırma ve Geliştirme Kulübü tarafından "Türk Dünyasından Şiir Dinletisi, Batıya Doğru Akan Nehirler" isimli dinleti gerçekleştirildi.
CÜ'den yapılan açıklamaya göre, dinletiye Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Delice
, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Programda konuşan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Balcı
, farklı programların gelişmiş olmasının Türk Edebiyatının bir bütün olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini belirtti.
Programda şiirlerin ezbere okunabilmesinin çok önemli olduğunu ve bunu önemsediklerini aktaran Delice de şunları kaydetti:
"Ezber demek şiiri yazan şairin hakkında şiirin kendisi hakkında o şiirin oluşturulduğu lehçe, şive ve dil hakkında önemli bilgiler elde edildiği anlamına geliyor. Sizlerin şarkı ezberlemenizi kendinizi yetiştirmek istediğiniz lehçe ve şiir anlamında türkü ezberlemenizi, şiir ezberlemenizi ve bölümde aldığınız dersleri böylece edebi bir zevkle taçlandırmanızı arzu ediyoruz. Bu arzumuzu çok güzel bir şekilde gerçekleştirmiş olacağınızı umut ediyorum."
Konuşmalardan sonra şiir dinletisine geçildi. Dinletide Türk Dünyası'ndan Magcan, Şehriyar, Sezai Karakoç
, Bahtiyar Vahapzade
, Erdem Bayazıt
, Metin Eloğlu
'nun şiirlerinin yanı sıra, Nazende Sevgilim gibi şarkılar da seslendirildi.