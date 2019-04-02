Son Dakika Haberleri: Cü'de Şiir Dinletisi Düzenlendi

Cü'de Şiir Dinletisi Düzenlendi

53 dakika önce

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Lehçeleri Araştırma ve Geliştirme Kulübü tarafından "Türk Dünyasından Şiir Dinletisi, Batıya Doğru Akan Nehirler" isimli dinleti gerçekleştirildi.

Cü'de Şiir Dinletisi Düzenlendi, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Lehçeleri Araştırma ve Geliştirme Kulübü tarafından "Türk Dünyasından Şiir Dinletisi, Batıya Doğru Akan Nehirler" isimli dinleti gerçekleştirildi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, dinletiye Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Delice, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Onur Balcı, farklı programların gelişmiş olmasının Türk Edebiyatının bir bütün olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini belirtti.

Programda şiirlerin ezbere okunabilmesinin çok önemli olduğunu ve bunu önemsediklerini aktaran Delice de şunları kaydetti:

"Ezber demek şiiri yazan şairin hakkında şiirin kendisi hakkında o şiirin oluşturulduğu lehçe, şive ve dil hakkında önemli bilgiler elde edildiği anlamına geliyor. Sizlerin şarkı ezberlemenizi kendinizi yetiştirmek istediğiniz lehçe ve şiir anlamında türkü ezberlemenizi, şiir ezberlemenizi ve bölümde aldığınız dersleri böylece edebi bir zevkle taçlandırmanızı arzu ediyoruz. Bu arzumuzu çok güzel bir şekilde gerçekleştirmiş olacağınızı umut ediyorum."

Konuşmalardan sonra şiir dinletisine geçildi. Dinletide Türk Dünyası'ndan Magcan, Şehriyar, Sezai Karakoç, Bahtiyar Vahapzade, Erdem Bayazıt, Metin Eloğlu'nun şiirlerinin yanı sıra, Nazende Sevgilim gibi şarkılar da seslendirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:29 Kaynak: AA

Edebiyat, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş: Neden Böyle Olduğunu Masaya Yatıracağız Başkanlığı Kazanan Fatih Mehmet Maçoğlu, Arkadaşlarına Yemek Servisi Yaptı Kılıçdaroğlu, Seçim Gecesi İmamoğlu'nu 20 Kez Aramış Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cü'de Şiir Dinletisi Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]