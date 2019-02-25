Cü'de Voleybol Turnuvası Sona Erdi
23 dakika önce
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen personellerin katıldığı voleybol turnuvası sona erdi.
Cumhuriyet Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen personellerin katıldığı voleybol
turnuvası sona erdi. Taha Akgül
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın final karşılaşması, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi takımları arasında oynandı.
Final karşılaşmasını 2-0 kazanan Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi turnuvanın şampiyonu oldu.
Final müsabakasının ardından, ilk 3'e giren takımlara kupa ve madalyaları verildi. Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, "Turnuvaya katılan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Güzel müsabakalar izledik. Turnuvaya katılma gayretini gösteren personelimize teşekkür ediyorum. İlk 3'e kalan takımlarımızı da ayrıca kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:46 Kaynak: AA
Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak
Galatasaray, Portolu Futbolcu Hector Herrera'nın Peşine Düştü
Galatasaraylı Fernando, Sezon Sonunda Takımdan Ayrılacak
Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu