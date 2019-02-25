Son Dakika Haberleri: Cü'de Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Cü'de Voleybol Turnuvası Sona Erdi

23 dakika önce

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen personellerin katıldığı voleybol turnuvası sona erdi.

Cü'de Voleybol Turnuvası Sona Erdi, System.String[]
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen personellerin katıldığı voleybol turnuvası sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın final karşılaşması, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi takımları arasında oynandı.

Final karşılaşmasını 2-0 kazanan Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi turnuvanın şampiyonu oldu.

Final müsabakasının ardından, ilk 3'e giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, "Turnuvaya katılan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Güzel müsabakalar izledik. Turnuvaya katılma gayretini gösteren personelimize teşekkür ediyorum. İlk 3'e kalan takımlarımızı da ayrıca kutluyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:46 Kaynak: AA

Spor
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